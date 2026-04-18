VIDEO | S-a deschis sezonul moto 2026, în Alba: Paradă moto cu sute de motocicliști din județ pe străzile din Alba Iulia. Ateliere educative, demonstrații de prim-ajutor și tombolă cu premii

S-a deschis sezonul moto 2026, în Alba: Paradă moto cu sute de motocicliști din județ pe străzile din Alba Iulia. Ateliere educative, demonstrații de prim-ajutor și tombolă cu premii

Sute de motocicliști din Alba participă sâmbătă, 18 aprilie 2026, la deschiderea sezonului moto în parcarea Carolina Mall, din Alba Iulia. Organizatorii au pregătit tombole și concursuri, cursuri de prim ajutor și demonstrații live, dar și expoziție moto și nelipsita paradă.

Evenimentul a debutat în jurul orei 11.30, la Carolina Mall, în Alba Iulia, odată cu sosirea primilor participanți, pasionați de motoare.

Deschiderea sezonului moto 2026 s-a făcut sub sloganul ,,Condu Prudent. Alege Viața”, fiind mai mult decât un eveniment, o campanie de conștientizare prin experiență.

Deschiderea sezonului moto 2026 este un eveniment pentru toți – fie că ești pasionat de moto, șofer sau pur și simplu curios. Organizatorii au pregătit și anul acesta mult așteptata paradă moto pe străzile municipiului, expoziție moto în parcarea Carolina Mall, tombole și concursuri cu premii, dar și demonstrații live.

Nu lipsesc nici cursurile de prim ajutor, iar simulatorul de accidente de tip ,,Crash” este unul din punctele de atracție a evenimentului.

Evenimentul din 2026 este organizat de Rotaract Alba Iulia & Apulum Bikers, totul pentru un scop mai mare: promovarea siguranței în trafic și susținerea unei cauze reale.

