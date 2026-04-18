A sustras un motofierăstrău din anexa unei locuințe din Tăuți: Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști pentru FURT calificat

Un adolescent de 17 ani, din Meteș, a fost reținut de polițiști pentru furt calificat după ce a sustras un motofierăstrău din anexa unei locuințe din Tăuți.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 aprilie 2026, polițiștii Postului de Poliție Meteș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 17 ani, din localitatea Meteș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că tânărul, în data de 13 aprilie 2026, ar fi pătruns prin efracție într-o anexă a unei locuințe de pe raza satului Tăuți și ar fi sustras un motofierăstrău, în valoare de 3.000 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

