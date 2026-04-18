SuperLiga Alba, etapa 17: Spicul Daia Română a dat lovitura la Ighiu, gazdele – cu doi eliminați! CS Ocna Mureș, succes lejer cu ACS Oiejdea

Spicul Română a învins la Ighiu, într-un meci terminat de gazde cu doi jucători mai puțin. CS Ocna Mureș a trecut clar de ACS Oiejdea

*CS Ocna Mureș – ACS Oiejdea 4-0 (3-0)

Victorie indubitabilă pentru „Soda dragă”, la un scor care scutește de orice comentarii;

*Performanța Ighiu – Spicul Daia Română 0-2 (0-1)

Apetri (43) și Potopea (75) au fost eliminați, gazdele terminând în inferioritate numerică. La final, oficiali ai gazdelor au protestat la adresa arbitrilor.Performanța continuă dezamăgirile, cu un punct în 3 runde, fără a marca. Dăienii au făcut schimb de locuri cu oponeții, cu al șaselea rezultat pozitiv (4 succese și două remize) și al cincilea joc extern la rând adjudecat;

*Viitorul Sântimbru – Inter Unirea;

*Fortuna Lunca Mureșului – Industria Galda de Jos;

*Sportul Câmpeni – CS Zlatna;

*AFC Micești – Școala de Fotbal Valea Frumoasei.

Școala de Fotbal Valea Frumoasei a dat lovitura, a câștigat primul meci din retur și a învins liderul Viitorul Sântimbru, echipă venea după 10 victorii consecutive. Un rezultat care a dinamizat lupta la vârf, Industria Galda de Jos apropiindu-se la un singur punct de prima poziție!

