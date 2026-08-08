Video: Sorin Cazacu (CSU Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European de powerlifting, împins din culcat!

Sorin Cazacu (CSU Alba Iulia) a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de powerlifting, împins din culcat, un rezultat de apreciat!

Sorin Cazacu (CS Universitar Alba Iulia) a cucerit medalia de bronz în Lituania, la veterani M2 (50-59 de ani), o performanță care confirmă valoarea europeană a acestui sport.

Sportivul legitimat la clubul din Cetatea Marii Uniri a concurat la categoria 120 kilograme și a ridicat 240 kilograme.

Acesta este pregătit de reputatul antrenor Ovidiu Pănăzan (președintele Federației Române de Powerlifting, ce are sediul în Alba Iulia). Mai urmează George Arion (CSU Alba Iulia), la tineret, categoria 105 kg și Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), seniori, categoria +120 kilograme.

Campionatul European de Împins din Culcat (Bench Press) are loc în perioada 2–9 august 2026, în stațiunea Druskininkai și reunește peste 850 de sportivi la categoriile clasic și echipat.

Secțiune Știri sub articolul principal