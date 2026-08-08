Accident în Alba Iulia: Copil de 5 ani lovit de o mașină după ce a căzut de pe bicicletă. Ce a indicat aparatul etilotest în cazul femeii de la volan

Vineri, 7 august 2026, în jurul orei 19.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Gladiolelor din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un minor de 5 ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce se deplasa pe bicicletă, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut înaintea unui autoturism condus de o femeie, în vârstă de 71 de ani, din municipiul Alba Iulia, fiind surprins și accidentat de acesta.

În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condusă la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă

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