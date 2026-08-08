Bărbat de 54 de ani, din Albac, reținut pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Vineri, 7 august 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Albac, cercetat pentru conducerea sub influența alcoolului.

În cursul zilei de 7 august 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza orașului Câmpeni, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 54 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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