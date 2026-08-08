8 august 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Intensificări ale vântului și averse torențiale însemnate cantitativ
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Intensificări ale vântului și averse torențiale însemnate cantitativ
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat sâmbătă, 8 august 2026, atenționările meteo.
Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi de la prânz sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de vijelii.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 08 august, ora 12:00 – 08 august, ora 22:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei, local la munte
În jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.
Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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