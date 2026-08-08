Accident teribil în Sebeș: o femeie de 66 de ani, rănită grav după impactul cu o motocicletă
Accident teribil în Sebeș: o femeie de 66 de ani, rănită grav după impactul cu o motocicletă
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordare prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Sebeș.
În accident sunt implicate o motocicletă și un pieton, acesta din urmă fiind inconștient.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor Terapie Intensivă Mobilă”, a transmis ISU Alba la ora 9.50
Traficul rutier este îngreunat pe strada Dorobanți din municipiul Sebeș, din cauza unui eveniment rutier. O persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de o motocicletă.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor, stabilirea împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul rutier și fluidizarea traficului rutier. Revenim cu detalii, a precizat IPJ Alba.
Este vorba despre o femeie, în vârstă de 66 de ani, din municipiul Sebeș, a transmis IPJ Alba.
Victima va fi transportată la UPU Alba, a precizat ISU Alba la ora 10.23.
UPDATE IPJ Alba:
La data de 8 august 2026, în jurul orei 09.39, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Dorobanți din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea o motocicletă, pe direcția de mers Daia Română – Sebeș, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 66 de ani, din municipiul Sebeș, care se afla angajată în traversarea străzii, prin loc nepermis.
În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale grave, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Foto caracter ilustrativ
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