VIDEO | Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă
Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă. Copiii învață să viseze din nou și își găsesc drumul spre o viață mai bună
Sora Emilia Trif, călugărița care a conceput și a ridicat Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc – loc în care sute de copii din medii defavorizate au beneficiat de îngrijire, educație și sprijin pentru viitor – a primit titlul de cetățean de onoare al orașului în care s-a născut, Teiuș.
Sora Emilia Trif sau „mama Emilia” – cum îi spun copiii – a transformat Casa „Sf. Iosif” din Odorheiu Secuiesc într-un adevărat cămin al iubirii. De peste 30 de ani, alături de alte măicuțe din Congregația „Inimi Neprihănite”, oferă grijă, educație și speranță celor peste 100 de suflete abandonate de soartă. Acolo, copiii învață să viseze din nou și își găsesc drumul spre o viață mai bună, fiind în fiecare zi martorii miracolului iubirii.
Distincție i-a fost acordată de Primăria Teiuș ca semn de respect și recunoștință pentru devotamentul cu care a oferit copiilor aflați în dificultate un cămin, încredere și speranță într-un viitor mai bun.
Sora Emilia Trif s-a născut la data de 26 noiembrie 1964 în orașul Teiuș, județul Alba. A urmat cursurile școlii din Teiuș, apoi liceul din Alba Iulia, obținând diploma de bacalaureat în anul 1983. În anul 1986 a intrat în Congregația Inimii Neprihănite, deși cultul Greco-catolic era scos în ilegalitate. În anul 1991, congregația a trimis-o la studii de asistență medicală în Italia, la Milano. Ulterior, în anul 1994 depune voturile perpetue (pe viață) la București, primind numele de Sora Maria Emilia a Patimilor lui Iisus.
În anul 1997 este numită responsabila Casei „Sfântul Iosif” pentru copii în dificultate și Superioara comunității de surori din Odorheiu Secuiesc . Pentru misiunea de formare și educare a studiat Asistență Socială la Universitatea din București și Teologie Pastorală Greco-Catolică (licență și master) la Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca.
La Casa „Sfântul Iosif”, se află în grijă 160 de copii între 4 și 18 ani, din toată țara, de diferite etnii și religii. Aceștia sunt îngrijiți de 10 surori din Congregația Inimii Neprihănite.
„Din orașul nostru, pe parcursul existenței sale, s-au ridicat oameni de valoare care nu și-au uitat niciodată rădăcinile, oameni care au lăsat urme adânci în istoria, cultura, viața economică și socială a localității, regiunii și a țării. Este un gest firesc, de respect față de oamenii valoroși, de a le arăta considerația și atenția comunității teiușene iar în ședința Consiliului Local din 26 martie 2026 vom propune acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al orașului Teiuș, doamnei Emilia Trif, sora Emilia, un om deosebit care și-a dedicat viața slujind aproapele, alinând suferințe fizice dar mai ales sufletești, inspirând încredere și demnitate celor din jur, cu credință și cu valori morale de la care nu a abdicat niciodată.
Rădăcinile teiușene ale sorei Emilia o țin puternic ancorată în realitatea de la noi iar numele orașului natal l-a purtat cu mândrie și responsabilitate peste tot unde a avut chemare. Este un om de care suntem cu toții mândri iar conferirea acestui onorabil titlu este o recunoaștere morală a meritelor unui om, trudnic toată viața pentru cei ce au nevoie de grijă și atenție aparte, în condiții nu întotdeauna favorabile. Felicitări sora Emilia, mă mândresc cu tine și prin mine orașul tău drag”, a transmis Mirel Vasile Hălălai.
Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc este deschisă de 28 de ani, timp în care s-a acordat sprijin şi educație la aproximativ 600 de copii. Nu mai puțin de 65 de tineri proveniți de la acest așezământ social educațional sunt studenți în 5 centre universitare din țară. Totodată copii care au fost îngrijiți în acest centru au reușit să termine facultăți de prestigiu și să aibă o carieră strălucită în medicină, inginerie, silvicultură.
VIDEO | Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă
Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de...
