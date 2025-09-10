VIDEO | Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR: Ce amendă a primit
Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR
Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului a primit o amendă consistentă.
Citește și: VIDEO | Un șofer din Alba a fost filmat în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți pietoni: „Trimite, te rog, filmarea la poliție”
„În cursul zilei de ieri, 9 septembrie a.c., pe o platformă de socializare au fost publicate imagini surprinse în Piața Unirii, în care un autoturism circula pe un sector pietonal, punând în pericol siguranța trecătorilor.
Ca urmare a verificărilor efectuate, în data de 10 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 43 de ani, din județul Alba.
Acesta a fost sancționat contravențional, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei”, a transmis IPJ Cluj.
Bărbatul aflat la volan a fost filmat în timp ce intra în parcarea din Piața Unirii, după care a pătruns pe zona pietonală. Ulterior, acesta s-a oprit la semafor alături de pietoni și a așteptat culoarea verde pentru a reveni pe carosabil.
Imaginile au generat numeroase comentarii în mediul online, iar mai mulți clujeni au ironizat șoferii din Alba pentru situația neobișnuită.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România: Culturile le-au fost afectate de înghețul târziu
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El arată că fermierii […]
Ministrul Educației, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”
Ministrul Educației, Daniel David, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos” Ministrul Educației, Daniel David, este pus sub presiune după protestul masiv al profesorilor de luni, 8 septembrie, când aproape 20.000 de cadre didactice din toată țara au mărșăluit prin București cerându-i demisia și abrogarea legii […]
Copiii obezi depășesc numărul celor subponderali: Raportul UNICEF atrage atenția asupra unei tendințe globale alarmante
Mai mulți copii și adolescenți sunt obezi decât subponderali: UNICEF trage un semnal de alarmă la nivel global Obezitatea a depășit subponderalitatea în rândul copiilor și adolescenților la nivel global, arată un raport recent al UNICEF. Agenția ONU pentru copii explică că această schimbare vine pe fondul unui mediu alimentar din ce în ce mai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR: Ce amendă a primit
Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR Șoferul din Alba care a...
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România: Culturile le-au fost afectate de înghețul târziu
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România Comisia Europeană a acceptat solicitarea...
Știrea Zilei
FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ
Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly”...
VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul...
Curier Județean
Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA
Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism...
14 septembrie 2025 | „Mini maraton de Sebeș”, competiție de alergare pe străzile municipiului: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT
Competiție de alergare la Sebeș: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT O competiție de alergare va avea loc la Sebeș,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...