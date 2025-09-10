VIDEO | Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR: Ce amendă a primit

Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR

Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului a primit o amendă consistentă.

„În cursul zilei de ieri, 9 septembrie a.c., pe o platformă de socializare au fost publicate imagini surprinse în Piața Unirii, în care un autoturism circula pe un sector pietonal, punând în pericol siguranța trecătorilor.

Ca urmare a verificărilor efectuate, în data de 10 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 43 de ani, din județul Alba.

Acesta a fost sancționat contravențional, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei”, a transmis IPJ Cluj.

Bărbatul aflat la volan a fost filmat în timp ce intra în parcarea din Piața Unirii, după care a pătruns pe zona pietonală. Ulterior, acesta s-a oprit la semafor alături de pietoni și a așteptat culoarea verde pentru a reveni pe carosabil.

Imaginile au generat numeroase comentarii în mediul online, iar mai mulți clujeni au ironizat șoferii din Alba pentru situația neobișnuită.

