Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut

O femeie a fost acroșată de un autoturism joi după-amiaza, pe strada Vânătorilor din Alba Iulia, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, provocând îngreunarea traficului rutier în zonă.

Șoferul care a produs accidentul, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut, a anunțat vineri dimineață IPJ Alba.

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 11 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Vânătorilor din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tulnicului, a efectuat un viraj la dreapta, pentru a pătrunde pe strada Vânătorilor, moment în care a surprins și accident o femeie, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest.

Aparatul a indicat valoarea de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul conducătorului auto, acesta fiind transportat la spital, pentru a-i fi recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cazul femeii, rezultatul a fost negativ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Biciclist lovit mortal într-un accident rutier: Au fost avariate și două autoutilitare și un autoturism

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

12 septembrie 2025

De

Accident grav rutier, un bărbat aflat pe bicicletă a fost lovit mortal, iar alte trei vehicule au fost avariate în impact Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 07.00, pe raza localității Jucu de Mijloc, județul Cluj. Un biciclist de aproximativ 50 de ani a fost lovit în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

După ce a dat țeapa imobiliară din Alba, fostul avocat Ovidiu Jidveian solicită eșalonarea amenzii de 27.000 de lei

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 16 ore

în

11 septembrie 2025

De

Fostul avocat Ovidiu Jidveian vrea eșalonarea amenzii penale în valoare de 27.000 de lei Fostul avocat Ovidiu Jidveian, aflat la închisoare, cere eșalonarea amenzii penale. Acesta trebuie să plătească suma de 27.000 de lei reprezentând amendă penală decisă de Înalta Curte de Casație și Justițe, prin hotărârea din 10 iulie 2025, în dosarul uneia dintre […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Elevii și profesorii PERFORMERI din Alba Iulia, premiați la Muzeul Principia: 50.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru festivitate. LISTA

Lucian Daramus

Publicat

acum 19 ore

în

11 septembrie 2025

De

Elevii și profesorii PERFORMERI din Alba Iulia, premiați la Muzeul Principia: 50.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru festivitate Joi, 11 septembrie 2025, la Muzeul Principia a avut loc festivitatea de premiere a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Alba Iulia care, în anul școlar 2024-2025, au obținut rezultate deosebite la etapa națională […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de secunde

Cum va fi VREMEA în România până în 13 octombrie 2025: Ploi multe și temperaturi în limitele specifice perioadei. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 13 octombrie 2025 Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza meteo până...
Actualitateacum 30 de minute

Nicuşor Dan: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”

Nicuşor Dan: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea” Preşedintele...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut

Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut O femeie...
Ştirea zileiacum 2 ore

Biciclist lovit mortal într-un accident rutier: Au fost avariate și două autoutilitare și un autoturism

Accident grav rutier, un bărbat aflat pe bicicletă a fost lovit mortal, iar alte trei vehicule au fost avariate în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 ore

21 septembrie 2025 | „Bogățiile Toamnei” revine la Blaj: Expoziții de produse locale, premii pentru agricultori și spectacole folclorice duminică

Sărbătoare în Piața Mare Agroalimentară din Blaj: Cea de-a 25-a ediție a „Bogățiilor Toamnei” aduce muzică, dans și produse tradiționale...
Curier Județeanacum 15 ore

12-13 septembrie | Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise

Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise Cu prilejul Zilei Pompierilor din România, instituțiile de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 40 de minute

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Politică Administrațieacum 19 ore

6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile

Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga

12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea