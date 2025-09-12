VIDEO | Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut
Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut
O femeie a fost acroșată de un autoturism joi după-amiaza, pe strada Vânătorilor din Alba Iulia, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, provocând îngreunarea traficului rutier în zonă.
Șoferul care a produs accidentul, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut, a anunțat vineri dimineață IPJ Alba.
Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 11 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Vânătorilor din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tulnicului, a efectuat un viraj la dreapta, pentru a pătrunde pe strada Vânătorilor, moment în care a surprins și accident o femeie, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.
În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest.
Aparatul a indicat valoarea de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul conducătorului auto, acesta fiind transportat la spital, pentru a-i fi recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cazul femeii, rezultatul a fost negativ.
