VIDEO | Șoferiță de 26 de ani, din Alba, reținută de polițiști: A condus printr-un sat din județ o mașină cu numere de înmatriculare false

Șoferiță de 26 de ani, din Alba, reținută de polițiști: A condus printr-un sat din județ o mașină cu numere de înmatriculare false

O șoferiță de 26 de ani, din Alba, a fost reținută de polițiști după ce a condus printr-un sat din județ o mașină cu numere de înmatriculare false.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 iulie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cercetată pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

La data de 1 iulie 2026, în jurul orei 19.40, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Calea Pâncii din localitatea Bucerdea Grânoasă, un autoturism condus de tânăra de 26 de ani.

Din verificări a reieșit că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar numărul de înmatriculare nu corespunde autoturismului pe care sunt montate plăcuțele, acesta fiind atribuit unui alt autoturism.

Astăzi, 2 iulie 2026, tânăra va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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