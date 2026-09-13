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Accident în Aiud: Un tânăr de 28 de ani din Simeria, fără permis, s-a răsturnat cu mașina în albia râului Aiudel

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Accident în Aiud: Un tânăr de 28 de ani din Simeria, fără permis, s-a răsturnat cu mașina în albia râului Aiudel

În noaptea de 12/13 septembrie 2026, în jurul orei 03.23, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Hotar, din municipiul Aiud, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Simeria, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Hotar, ar fi părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în albia râului Valea Aiudului.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. Acesta nu a putut fi testat cu aparatura din dotare, urmând să-i fie prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei și a prezenței în organism a substanțelor psihoactive.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, a transmis IPJ Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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