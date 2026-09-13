Video | Tânărul de 22 de ani din Bucerdea Grânoasă prins băut și fără permis la volan, reținut de oamenii legii

Tânărul de 22 de ani din Bucerdea Grânoasă prins băut și fără permis la volan, reținut de oamenii legii

Duminică, 13 septembrie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 12/13 septembrie 2026, în jurul orei 04.18, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Crăciunelu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Blaj, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, verificările au relevat faptul că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule din data de 13 septembrie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

sursa video: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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