Curier Județean

Tânăr de 22 de ani din Bucerdea Grânoasă, prins la volan beat criță și cu permisul suspendat în toiul nopții

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Tânăr de 22 de ani din Bucerdea Grânoasă, prins la volan beat criță și cu permisul suspendat în toiul nopții

În noaptea de 12/13 septembrie 2026, în jurul orei 04.18, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Crăciunelu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Potrivit IPJ Alba, în urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Blaj, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, verificările au relevat faptul că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule din data de 13 septembrie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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