Video ȘOCANT: UPDATE: Fată tâlhărită în scara unui bloc din M-uri, la Alba Iulia!!! Politițiștii fac investigații pentru identificarea autorului. Autorul atacului a fost prins

Video ȘOCANT: Fată tâlhărită în scara unui bloc din M-uri, la Alba Iulia!!! Politițiștii fac investigații pentru identificarea autorului

Am primit următoarele imagini șocante din partea unui cititor al ziarulunirea.ro.

Atacul s-a întamplat în scara unui bloc. Se pare care ar fi vorba de scara blocul M3 din Cetate, Alba Iulia. ”Poate îl recunoaște cineva! Vă avertizez că imaginile sunt șocante și rog fără comentarii jignitoare, chiar dacă merită!”, ne-a scris cititorul nostru.

Potrivit IPJ Alba, ”sunt efectuate cercetari, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Politistii fac investigații pentru identificarea autorului si tragerea lui la raspundere penala. In cauză exista o persoana bănuită de comiterea faptei”.

Din primele informații este evident că femeia a fost lovită cu brutalitate, făptuitorul însușindu-și un telefon mobil. Atacul a avut loc sâmbătă, 17 noiembrie, în jurul orei 18.00.

Update: Potrivit unor surse făptuitorul ar fi un recidivist eliberat acum 2 luni din închisoare.

UPDATE 2: În noaptea de 17/18.11.2018, politia a fost sesizata de către un reprezentant la spitalului cu privire la faptul ca la camera de gardă s-a prezentat o tânără care acuza pierderi de memorie si care este posibil sa fie victima unei infracțiuni. In urma examinării acesteia de către medici nu a rezultat că ar fi fost victima unei fapte comisa cu violenta Tânără, in vârstă de 20 de ani, din Alba Iulia, le-a spus polițiștilor că nu-si amintește nimic si că nu își găsește telefonul mobil si portmoneul. Polițiștii au deschis dosar penal pentru însușirea bunului găsit. Cu ocazia investigațiilor efectuate, polițiștii au reconstituit traseul tinerei, care nu locuiește in blocul unde a avut loc fapta, au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere si au constatat că este vorba de o faptă de tâlhărie.

Potrivit informațiilor care circulă pe rețelele de socializare, supectul principal al Poliției se numește Nicolae Drăgoi din Alba Iulia. El a fost condamnat anterior pentru tâlhărie. De două luni a fost eliberat din Penitenciarul Aiud.

UPDATE 3: Potrivit IPJ Alba, banuitul de comiterea faptei a fost prins!

Update 4: Luni seara, în jurul orei 21.30, la sediul IPJ Alba a fost adus suspectul în cazul atacului brutal din blocul M3 din Alba Iulia. Principalul suspect al Poliției se numește Nicolae Drăgoi din Alba Iulia (cartierul Bărăbanț) condamnat anterior pentru tâlhărie și tentativă de viol.

Acesta va sta în arest preventiv pentru 24 de ore, după care va fi prezentat procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale. Suspectul a declarat că nu este vinovat.