Curier Județean

Accident rutier pe DC27, Feisa – Jidvei: Un șofer băut s-a răsturnat cu autoturismul în afara părții carosabile. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

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Accident rutier pe DC27, Feisa – Jidvei: Un șofer băut s-a răsturnat cu autoturismul în afara părții carosabile. Ce alcoolemie avea 

Un tânăr de 26 de ani din Jidvei este cercetat de polițiști după ce s-a răsturnat cu autoturismul pe DC27, Feisa – Jidvei. 

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Totuși polițiștii au descoperit că șoferul avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 iulie 2026, în jurul orei 02.44, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DC 27, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Jidvei, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 27, pe direcția Feisa – Jidvei, pe un sector de drum în curbă ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, au rezultat doar pagube materiale.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,56 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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