VIDEO | Siguranța la școală, prioritate pentru polițiștii din Alba: Reguli simple pentru un an școlar fără incidente

Începerea anului școlar 2025-2026: IPJ Alba transmite sfaturi pentru protecția elevilor și prevenirea situațiilor de risc

O nouă etapă a început pentru elevii din Alba odată cu deschiderea oficială a anului școlar 2025-2026, iar Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a lansat un mesaj de prevenire și siguranță pentru toți participanții la procesul educațional. Prin intermediul Biroului Siguranță Școlară, polițiștii au transmis recomandări concrete pentru a reduce riscurile și a crea un mediu școlar sigur.

„Pașim în noul an școlar cu emoție și încredere, dar și cu o misiune comună: aceea de a învăța să trăim în siguranță”, se arată în comunicatul IPJ Alba.

Pentru a preveni situațiile de pericol, polițiștii au oferit câteva sfaturi esențiale:

– Respectarea personalului din jurul elevilor – o comunicare politicosă și respectuoasă poate preveni conflictele și poate contribui la un mediu pozitiv.

– Respectarea regulilor școlii – regulile există pentru protecția elevilor și pentru a asigura desfășurarea normală a activităților școlare.

– Evitarea conflictelor – școala trebuie să rămână un spațiu sigur și armonios, nu un teren de confruntări.

Mesajul transmis de polițiști evidențiază importanța colaborării între elevi, profesori și părinți: „Împreună, putem face școala un loc mai sigur.”

În final, Biroul Siguranță Școlară le-a urat elevilor un an școlar plin de reușite, siguranță și încredere, reiterând angajamentul poliției de a sprijini comunitatea școlară în menținerea unui climat sigur și protejat.

