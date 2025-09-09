VIDEO | Siguranța la școală, prioritate pentru polițiștii din Alba: Reguli simple pentru un an școlar fără incidente
Începerea anului școlar 2025-2026: IPJ Alba transmite sfaturi pentru protecția elevilor și prevenirea situațiilor de risc
O nouă etapă a început pentru elevii din Alba odată cu deschiderea oficială a anului școlar 2025-2026, iar Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a lansat un mesaj de prevenire și siguranță pentru toți participanții la procesul educațional. Prin intermediul Biroului Siguranță Școlară, polițiștii au transmis recomandări concrete pentru a reduce riscurile și a crea un mediu școlar sigur.
„Pașim în noul an școlar cu emoție și încredere, dar și cu o misiune comună: aceea de a învăța să trăim în siguranță”, se arată în comunicatul IPJ Alba.
Pentru a preveni situațiile de pericol, polițiștii au oferit câteva sfaturi esențiale:
– Respectarea personalului din jurul elevilor – o comunicare politicosă și respectuoasă poate preveni conflictele și poate contribui la un mediu pozitiv.
– Respectarea regulilor școlii – regulile există pentru protecția elevilor și pentru a asigura desfășurarea normală a activităților școlare.
– Evitarea conflictelor – școala trebuie să rămână un spațiu sigur și armonios, nu un teren de confruntări.
Mesajul transmis de polițiști evidențiază importanța colaborării între elevi, profesori și părinți: „Împreună, putem face școala un loc mai sigur.”
În final, Biroul Siguranță Școlară le-a urat elevilor un an școlar plin de reușite, siguranță și încredere, reiterând angajamentul poliției de a sprijini comunitatea școlară în menținerea unui climat sigur și protejat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile
Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile Parcarea din spatele Tribunalului Alba prinde contur. „Se muncește in ritm alert, spre rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale municipiului Alba Iulia. În spatele Tribunalului, proiectul care include 34 locuri de parcare și spații verzi, pentru a păstra […]
VIDEO | Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia
Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia ISU Alba a organizat, marți, 9 septembrie 2025, activități speciale cu prilejul Zilei Pompierilor din România, ce se sărbătorește pe 13 septembrie. Evenimentul a avut loc în incinta Alba Mall din municipiul Alba Iulia și a […]
Telefon pierdut la eveniment, găsit de jandarm. Mesajul emoționant al unui tânăr din Câlnic: „Nu credeam că o să mi-l mai găsesc”
Și-a pierdut telefonul, iar un jandarm i l-a înapoiat: Mesaj emoționant de mulțumire de la proprietar: „Nu credeam că o să mi-l mai găsesc” Un tânăr din Câlnic a mulțumit public Detașamentului 5 Jandarmi Sebeș și plutonierului adjutant șef Aluaș Cristian pentru profesionalismul de care a dat dovadă în găsirea și returnarea telefonului său pierdut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
În comuniune de rugăciune pentru sănătatea Cardinalului Lucian Mureșan. Mesajul Arhieparhiei Blajului
Solidaritate și rugăciune pentru sănătatea Cardinalului Lucian Mureșan: Arhieparhia Blajului cheamă credincioșii la comuniune Arhieparhia Blajului a transmis un mesaj...
Profesorii continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă”
Profesorii își continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă” Profesorii din întreaga țară au...
Știrea Zilei
VIDEO | Un șofer din Alba a fost filmat în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți pietoni: „Trimite, te rog, filmarea la poliție”
Un șofer din Alba surprins în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile Persoanele interesate să...
Curier Județean
FOTO | Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile
Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile Parcarea din spatele Tribunalului Alba...
VIDEO | Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia
Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia ISU...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE
Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...