VIDEO | Show spectaculos la Ciugud, după 31 de ani de când Lae Dreghici a sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri! Celebrul cascador și-a ținut din nou spectatorii cu sufletul la gură

La 31 de ani de la cascada spectaculoasă, demnă de Cartea Recordurilor, și care la momentul respectiv a fost clasificată drept cea mai periculoasă de până atunci pe plan european, Lae Dreghici continuă să uimească o lume întreagă cu cascadoriile sale.

După mai bine de trei decenii de când a reușit să pună județul Alba pe harta mondială a cascadoriei, Lae trăiește în continuare după același moto: ,,Trăiesc ca să risc, risc ca să trăiesc”. Sub același crez, la 74 de ani, cascadorul din Alba a dat dovadă sâmbătă, 19 septembrie 2026, încă odată, de curajul, nebunia, pofta de adrenalină și riscul care îl caracterizau încă de mic.

Pe stadionul de la Ciugud, în prezența a mii de oamenii, Lae Cascadorul a reușit din nou imposibilul. Și-a ținut spectatorii cu sufletul la gură pe tot parcursul show-ului pe care l-a pus în scenă alături de fiul său Robert, dar și de cascadori din țară, ca Mihai Stoichescu, Darius și Uve Măcinic și Călin Filipescu.

După mai bine de trei decenii de când a sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri, Lae și-a ținut din nou spectatorii cu sufletul la gură.

Prima ”cascadă”, la vârsta de 9 ani: A sărit de pe șura casei părintești

Povestea lui în lumea cascadoriei a început la vârsta de 9 ani, când a sărit de pe șura casei părintești. Nu era lipsit de idei, iar cum mintea este ”gestantă”, după un experiment reușit făcut de el cu o pietricică legată de patru capete ale unei batiste, pe care a aruncat-o iar la cădere s-a deschis ca o parașută și piatra a căzut lin, s-a gândit că el poate juca rolul pietricicăi fără niciun fel de problemă. Așa se face că a luat lepedeul (cearceaful de pânză) mamei, funia tatălui lae56de la car și a trecut la fapte.

A vrut să sară de pe turla bisericii, unde mai urca din când în când să le dea mâncare porumbeilor, dar s-a răzgândit. S-a suit pe șura casei și și-a dat drumul. La aterizare, a constatat că de fapt nu e la fel ca în experimentul lui, iar lepedeul, deși era de-al casei, l-a trădat. A căzut direct în gunoiul din grajdul vacilor.

La 18 ani, a decis să facă armata voluntar şi a ajuns la Constanţa, însă neastâmpărarea îl urmărea peste tot și nu a rezistat mult în regimul de cazarmă. A plecat la București, pentru a-și urma visul pe care instinctul i-l dădea de mic, și anume de a fi cascador. Și-a luat motocicletă, pe care o conducea fără permis. Nu a trecut multă vreme și a început să cocheteze cu raliurile, care sunt mai imprevizibile decât cascadoria, după cum spune el. Între timp și-a luat și permisul de conducere.

La București, a stat ore și zile întregi în Buftea pentru ca cineva să-l bage în seamă, până când l-a întâlnit pe Szobi Cseh, cel mai are cascador român al tuturor timpurilor, care l-a introdus în lumea filmului. În 1980, destinul i-a su42râs de-a dreptul. Lae a apărut în filmul ”Munți în flăcări”, unde a filmat câteva cascade ușoare. Apoi, era prezent și el peste tot unde era solicitat Szobi. Așa se face că a jucat în 12 filme, printre care se mai numără ”Burebista”, ”Colierul de turcoaze”, ”Capcana mercenarilor”, “Mircea cel Mare”, ”Horea”, ”Drumul oaselor”, etc, iar ultimul “Martori dispăruţi”, în 1989.

Prima cascadorie voită a fost în anul 1984, la Alba Iulia, pe stadion, alături de Szobi. Numere de cascadorie, precum treceri prin foc, sărturi din mașină sau de pe o mașină pe alta au fost prezentate atunci publicului albaiuian. Era vremea când nu era pus tartan pe stadion, era doar ciment. Acesta a fost și momentul când Lae a trecut de la stadiul de aventură la cascadorie.

Record mondial. În 1995, Lae a executat cea mai periculoasă cascadorie de până atunci, recunoscută pe plan național și internațional. A ”zburat”, cu o Dacia 1310, peste 63 de metri prin aer. 50.000 de oameni, în delir

Au urmat numeroase spectacole de cascadorie, a transmis chiar și prima cascadorie în direct la televizor, la emisiunea ”7 zile și 7 nopti”, iar în 1995 a dat lovitura cu cea mai periculoasă cascadorie de până atunci executată pe plan european.

O cascadorie demnă de Cartea Recordurilor. A sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri așezate unul după celălalt, la 140 km/oră și a ”zburat” în aer 63, 68 de metri ajungând la o înălțime de 11 metri! În prelungirea celor două tiruri au mai fost de fapt puse cartoane, pentru că al treilea tir nu a vrut să îl dea nimeni, că nu aveau încredere.

Practic, patru tiruri și o dubiță dacă erau puse acolo le trecea cu brio, la cei 63 de metri pe care i-a zburat în aer. Peste 50.000 de spectatori au asistat atunci la acel ”spectacol” unicat în România și nu numai. ”Cascada22/95”, cum a fost numită de către Lae, a fost recunoscută la nivel naţional şi internaţional, a fost premieră europeană şi difuzată la “Real TV” (SUA) și Discovery, dar și pe toate posturile naționale.

Mașina, Dacia 1310, a căzut atunci ”în bot” iar partea din față a fost făcută praf, dând mulțimii o senzație de trac, așa cum se întâmplă la numerele de cascadorie periculoase. Lae își amintește că după ”cascadă” a chefuit, neatins și nevătămat, cu prietenii.

Fiecare cascadorie a însemnat o minune în viața lui. A scăpat de fiecare dată cu viață, dar a avut, desigur, și accidentări. Pentru Lae, prezența publicului la cascadoriile lui era oxigenul de care avea nevoie.

Robert, fiul său, a luat microbul riscului de la tată lui

Microbul riscului a fost transmis și fiului Robert, pe când acesta avea 17 ani și nu poseda permis de conducere. În 1997, Lae a organizat un spectacol la Oarda, unde vedetă a fost fiul său. Aveau mașini identice și au avut de executat în același timp o răsturnare. Peste 15.000 de oameni l-au aclamat atunci pe tânărul cascador.

După zeci de ani, Lae Dreghici și fiul său Robert au reușit din nou să unească mii de oameni, care i-au urmărit cu sufletul la gură, timp de mai multe ore la Ciugud. La cum ne-au demonstrat de-a lungul anilor, cel mai probabil, povestea lor nu se va opri aici.

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