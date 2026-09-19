Cum a reușit un șofer amendat pentru conducere agresivă și urmărire în trafic la Blaj să obțină în instanță reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce: ,,Lipsa sa de experiență cu noul autoturism a generat șuierat de roți”
Cum a reușit un șofer amendat pentru conducere agresivă și urmărire în trafic la Blaj să obțină în instanță reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce: ,,Lipsa sa de experiență cu noul autoturism a generat șuierat de roți”
Un șofer amendat pentru conducere agresivă a reușit să obțină în instanță reducerea la jumătate a perioadei de suspendare a permisului ca urmare a unei erori a agentului rutier. Potrivit procesului-verbal contestat, petentul se afla la volanul unui autoturism cu 485 CP și 357 kW, pe care agenții de poliție l-au acuzat că a accelerat repetat, generând zgomot excesiv prin sistemul de evacuare modificat, și că nu s-a oprit la semnalele acustice și luminoase ale echipajului timp de aproximativ 5 kilometri, fiind nevoie de intervenția unui al doilea echipaj de poliție pentru oprirea sa.
Pentru cele două fapte – comportament agresiv în trafic și nerespectarea dispozițiilor polițistului rutier – bărbatul a primit amendă contravențională și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile, sancțiunile complementare pentru cele două contravenții fiind cumulate aritmetic de agentul constatator (30 de zile + 30 de zile).
În instanță, șoferul a susținut că sancțiunea este nelegală și disproporționată, că nu a condus agresiv, ci lipsa sa de experiență cu noul autoturism a generat șuierat de roți, și că a oprit la o distanță rezonabilă odată ce a observat semnalele poliției. Inspectoratul de Poliție a solicitat respingerea plângerii, susținând că procesul-verbal respectă toate condițiile de formă și fond, că starea de fapt reținută corespunde realității constatate direct de agentul de poliție, și că actul beneficiază de prezumția de legalitate.
Judecătoria Blaj a respins criticile privind nulitatea procesului-verbal și a considerat că starea de fapt reținută de agentul constatator corespunde realității. Singurul motiv de admitere parțială a plângerii a vizat modul de calcul al sancțiunii complementare: instanța a constatat că legea nu prevede cumulul aritmetic al perioadelor de suspendare pentru cele două contravenții rutiere, fiecare fiind sancționată separat cu câte 30 de zile de suspendare.
Însumarea celor două perioade de către agentul constatator, ajungând la 60 de zile, a fost considerată nelegală, contrară principiului legalității sancțiunilor contravenționale prevăzut de legislație. Astfel, Judecătoria Blaj a redus suspendarea dreptului de a conduce de la 60 la 30 de zile, menținând însă amenda contravențională și restul dispozițiilor procesului-verbal ca fiind legale și temeinice.
Cererea de restituire a sumelor achitate cu titlu de amendă a fost respinsă. Hotărârea a fost contestată.
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