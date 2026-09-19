FOTO | ,,Ziua Curățeniei” Ocna Mureș: Sute de voluntari au ecologizat numeroase străzi, parcuri, terenuri din oraș

,,Ziua Curățeniei” Ocna Mureș: Sute de voluntari au ecologizat numeroase străzi, parcuri, terenuri din oraș

Sâmbătă, 19 septembrie 2026, Primăria orașului Ocna Mureș ,Casa de Cultură , Ion Sângerean”, în parteneriat cu Asociația ,,Let’s Do It, Romania”, au organizat acțiunea ecologică ,,Ziua Curățeniei” Ocna Mureș.

Alături de sute de voluntari din instituțiile de învățământ (școli, licee, centre de copii), au ecologizat numeroase străzi, parcuri, terenuri din orașul nostru!

Prin exemplu nostru am demonstrat că putem trăi într-un oraș curat și putem proteja mediul înconjurător, pentru că un mediu curat este un mediu sănătos!

Felicitări tuturor celor implicați!

Secțiune Știri sub articolul principal