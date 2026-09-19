VIDEO | Un pensionar din Alba cultivă smochini care rezistă la frig și produc fructe: ,,Am vrut să-mi ocup timpul la pensie și să nu stau degeaba”
Un pensionar din Alba cultivă smochini care rezistă la frig și produc fructe: ,,Am vrut să-mi ocup timpul la pensie și să nu stau degeaba”
Ștefan Necșuleu, un pensionar din Alba Iulia, a transformat un stand de la târgul Apulum Agraria de la Ighiu într-o adevărată oază mediteraneană. Bărbatul s-a apucat de cultivat arbuști fructiferi după ce a ieșit la pensie, iar astăzi produce smochini, afini și aronia. A venit cu plantele sale la târg, unde vizitatorii au putut vedea că smochinul poate crește și produce fructe și în zona noastră.
Pentru Ștefan Necșuleu, pensionarea nu a însemnat stat degeaba. A vrut să-și ocupe timpul și s-a apucat de cultivat arbuști fructiferi. Încet, pasiunea s-a transformat într-o mică producție, iar printre plantele care i-au atras cel mai mult atenția se află smochinii.
Albaiulianul spune că există încă o idee bine înrădăcinată potrivit căreia smochinul ar fi o plantă pretențioasă și că „la noi nu merge”, însă experiența sa în creșterea arbuștilor contrazic acest lucru: „Merge și la noi. Acum depinde de iarnă, în primul rând de cât de grea este iarna”, explică producătorul.
Smochini care rezistă la frig și produc fructe
Soiul de smochin cultivat de Ștefan Necșuleu este aclimatizat în zonă de foarte mult timp. Potrivit producătorului, plantele pot rezista la temperaturi de până la aproximativ minus 15 grade Celsius, iar atunci când frigul devine mai puternic, smochinii pot fi protejați cu ajutorul unor metode simple.
Mai mult, producția de fructe poate începe de la sfârșitul lunii iulie și continua până spre venirea iernii.
„Produce în continuu, iar fructele se coc treptat”, spune pensionarul.
La târgul de la Ighiu, smochinii cu fructe au fost printre plantele care au atras atenția vizitatorilor. Un astfel de exemplar poate costa între 30 și 100 de lei, în funcție de dimensiune și de numărul de fructe.
Din pasiunea de după pensie, o mică producție
Smochinii nu sunt singura preocupare a lui Ștefan Necșuleu. Acesta cultivă și afini de cultură și aronia, iar fructele sunt transformate în diverse produse.
Din aronia produce băuturi, dulcețuri și siropuri, iar din fructe obține și mai multe sortimente de oțet – de mere, de aronia, de coacăze, dar și combinații cu plante aromatice.
„Neavând altceva de făcut, m-am apucat să produc ceva, să fac ceva, să-mi ocup timpul”, povestește acesta.
Iar rezultatul se vede astăzi în micuța sa producție, pe care a prezentat-o și la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu, unul dintre evenimentele dedicate producătorilor și produselor locale.
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