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Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”

Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, a declarat vineri seară că nu intenționează să își depună mandatul în cazul în care, la finalul perioadei de negocieri, va constata că nu dispune de voturile necesare pentru învestirea Cabinetului.

În plus, el afirmă că nu va negocia cu AUR pentru a obţine voturi ale parlamentarilor formaţiunii. În plus, Mureşan afirmă că pentru PSD vine momentul adevărului, iar social-democraţii vor trebui să aleagă dacă susţin un guvern pro-european sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR, scrie News.ro.

”Nu, nu iau în calcul să-mi depun mandatul”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, Siegfried Mureşan, întrebat ce va face dacă va constata că nu va avea voturile necesare pentru învestirea Guvernului pe care-l va propune.

El a precizat că în niciun scenariu nu se va ajunge la depunerea mandatului: ”Nu am în vedere depunerea mandatului, nu”. 

Aritmetica parlamentară arată că va fi dificil să se obţină cele 233 de voturi necesare pentru ca Guvernul Mureşan să treacă de Parlament. 

Mureşan a fost nominalizat, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan pentru a forma Guvernul, în încercarea de a debloca criza politică, dar şeful statului a precizat ulterior că va semna doar sâmbătă decretul de nominalizare, acesta urmând a fi publicat luni în Monitorul Oficial.

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