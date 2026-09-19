Castelul Bran a fost inclus în top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa
Castelul Bran a fost inclus în top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa
Castelul Bran a fost inclus în top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa, clasament realizat în funcție de numărul recenziilor de pe Google. Obiectivul turistic din Transilvania se află alături de atracții celebre precum Palatul Buckingham, Schönbrunn și Versailles.
Clasamentul castelelor și palatelor pentru 2026 a fost realizat de TUI Musement și este prezentat de Euronews. Studiul arată că 94% dintre respondenți se declară interesați sau foarte interesați de experiențe legate de istorie, cultură și patrimoniu în timpul următoarei vacanțe.
TUI Musement a analizat numărul de recenzii acumulate pe Google pentru 30 de castele și palate europene. Spania este țara cu cea mai mare reprezentare în clasament, cu șase obiective.
Pe primul loc se află Castelul din Praga, care și-a păstrat poziția din clasamentul anterior. Obiectivul a acumulat aproximativ 199.000 de recenzii, cu 31% mai multe decât în 2023.
- Castelul din Praga, Cehia
- Palatul Buckingham, Regatul Unit
- Palatul Schönbrunn, Austria
- Palatul Versailles, Franța
- Castelul Wawel, Polonia
- Alhambra, Spania
- Palatul Regal din Madrid, Spania
- Turnul Londrei, Regatul Unit
- Castelul Neuschwanstein, Germania
- Castelul Bran, România.
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