VIDEO | Lae Cascadorul și fiul său Robert, ,,prizonierii riscului” la Ciugud: Show grandios de cascadorii cu mașini și motociclete în premieră națională
Lae Cascadorul și fiul său Robert, ,,prizonierii riscului” la Ciugud: Show grandios de cascadorii cu mașini și motociclete în premieră națională
Comuna Ciugud a devenit sâmbătă, 19 septembrie 2026, un adevărat epicentru al riscului și al adrenalinei pure! Celebrul cascador Lae Dreghici a pregătit un show grandios de cascadorii cu mașini și motociclete sub denumirea „Prizonierul Riscului”.
Pornind de la sloganul „Trăiesc ca să risc, risc ca să trăiesc!”, Lae și fiul său Robert Dreghici au organizat la un eveniment electrizant care îi va ține pe participanți cu sufletul la gură de la primul până la ultimul minut. Cei doi au pregătit cascadorii spectaculoase în premieră națională, care implică un grad ridicat de periculozitate.
Alături de cei doi vor participa mai mulți cascadori din țară, ca Mihai Stoichescu, Darius și Uve Măcinic și Călin Filipescu.
Evenimentul este prezentat de Daniel și Ana Maria Pavel.
Evenimentul este organizat de Lae Dreghici în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia, prin Clubul Sportiv Municipal Unirea, și cu suportul Primăriei Ciugud.
Prima cascadorie a fost efectuată de Robert, urcat pe stativ de lemn care a fost lovit de o mașină, acesta aterizând în picioare.
Nu au lipsit nici salturile cu motocicleta peste o mașină în mers, dar o răsturnare controlată.
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