FOTO | Accident rutier pe autostrada A10: Adolescent de 19 ani, rănit după impactul dintre două mașini sensul de mers Aiud-Turda
Accident rutier pe autostrada A10: Adolescent de 19 ani, rănit după impactul dintre două mașini sensul de mers Aiud-Turda
Un accident rutier a avut loc sâmbătă după-masa pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Un adolescent de 19 ani a fost rănit după impactul dintre 2 autoturisme pe sensul de mers Aiud-Turda.
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Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit la un accident rutier pe autostrada A10, sensul Aiud-Turda, in zona Km 66. La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Alba.
În momentul sosirii la locul solicitării, pompierii au găsit două autoturisme fără persoane încarcerate în acestea. Un tânăr, în vârstă de 19 ani a fost consultat de către echipajul SAJ, iar ulterior a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
Echipajul ISU a sprijinit acordarea primului ajutor calificat și a asigurat măsuri specifice pentru prevenirea incendiilor prin decontarea bornelor bateriilor, precum și pentru siguranța persoanelor implicate în accident.
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