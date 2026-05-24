VIDEO | Shakira cântă imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026: „Dai Dai”

Cântăreața columbiană Shakira a lansat piesa „Dai Dai”, imnul oficial al FIFA World Cup 2026, în colaborare cu artistul nigerian Burna Boy. Noua melodie marchează revenirea artistei în universul competițiilor FIFA, după succesul internațional al hitului „Waka Waka”.

Shakira a anunțat lansarea videoclipului printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Suntem gata! Videoclipul pentru DAI DAI, cântecul oficial al Campionatului Mondial FIFA 2026, este aici!”.

Clipul îi include pe unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai momentului, printre care Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Harry Kane și Erling Haaland. Videoclipul combină imagini spectaculoase de pe stadion cu secvențe dedicate marilor staruri ale fotbalului mondial.

Piesa îmbină influențe latino și afrobeat și face parte din campania oficială FIFA pentru turneul din 2026, care va fi organizat în United States, Canada și Mexico.

Nu este pentru prima dată când Shakira colaborează cu FIFA. Artista a interpretat și celebra piesă „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, organizată în South Africa. Melodia a devenit unul dintre cele mai populare imnuri din istoria competiției, acumulând miliarde de vizualizări și dominând topurile internaționale. În 2014, Shakira a revenit cu piesa „La La La (Brazil 2014)”.

De-a lungul anilor, mai multe imnuri FIFA au devenit hituri globale, printre care „La Copa de la Vida” a lui Ricky Martin, „Wavin’ Flag” a lui K’naan și „We Are One (Ole Ola)” interpretată de Pitbull, Jennifer Lopez și Claudia Leitte.

FIFA World Cup 2026 va fi prima ediție organizată în trei țări și prima care va reuni 48 de echipe participante.

