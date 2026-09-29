Video | Sfaturile Poliției Alba pentru tinerii care participă la Balul Bobocilor: Recomandări pentru o petrecere în siguranță

Sfaturile Poliției Alba pentru tinerii care participă la Balul Bobocilor: Recomandări pentru o petrecere în siguranță

Polițiștii din Alba le-au transmis mai multe recomandări elevilor care urmează să participe la Balul Bobocilor, pentru prevenirea incidentelor și desfășurarea evenimentelor în siguranță.

Astfel, polițiștii din Alba transmit că de la începutul acestui an școlar, în cadrul activităților preventive desfășurate, polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității le-au oferit tinerilor care intenționează să participe la Balul Bobocilor câteva sfaturi pentru ca acest eveniment să rămână o amintire frumoasă.

Discuțiile au vizat, în mare parte, recomandări privind prevenirea faptelor antisociale, evitarea conflictelor și adoptarea unui comportament responsabil, tinerii fiind îndemnați să nu uite că distracția presupune și responsabilitate.

Recomandările polițiștilor pentru tineri:

Nu consumați alcool dacă urmează să conduceți și nu vă urcați într-un autoturism condus de o persoană aflată sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

Evitați conflictele și situațiile care pot degenera și nu răspundeți provocărilor;

Nu acceptați băuturi sau alte produse de la persoane pe care nu le cunoașteți;

Aveți grijă de bunurile personale și nu le lăsați nesupravegheate;

Dacă observați o situație periculoasă sau sunteți martorii unei fapte antisociale, solicitați sprijinul polițiștilor sau apelați numărul unic de urgență 112, atunci când situația o impune.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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