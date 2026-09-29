Curier Județean

30 septembrie 2026 | Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești

SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Apuseni continuă lucrările de modernizare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești. Miercuri, 30 septembrie 2026, între orele 09:00 și 17:00, sunt programate lucrări de revizie tehnică la cele două posturi de transformare (400 kVA).

Lucrările la acest obiectiv, în valoare de aproape 14,7 milioane de lei, fără TVA, sunt executate în cadrul contractului „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014–2020 și din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027 (etapa II).

Noua stație de tratare a apei va avea o capacitate de potabilizare de aproximativ 6.000 mc/zi, în condiții de funcționare normală, respectiv de circa 4.200 mc/zi în cazul reviziei tehnice a unei linii.

Modernizarea Stației de Tratare a Apei Mihoiești are ca scop îmbunătățirea calității apei; asigurarea debitelor de apă necesare populației și industriei din zonă, la o calitate și un nivel de siguranță în exploatare corespunzătoare; creșterea capacității echipamentelor stației; reducerea consumului de energie și, bineînțeles, eficientizarea procesului de tratare a apei, se arată într-un comunicat al companiei regionale de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 1 minut

în

29 septembrie 2026

De

Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a susținut un moment artistic în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului „Armoniile copilăriei”, desfășurat în perioada 25-26 septembrie, la Casa de Cultură a Studenților din […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Sfaturile Poliției Alba pentru tinerii care participă la Balul Bobocilor: Recomandări pentru o petrecere în siguranță

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

29 septembrie 2026

De

Sfaturile Poliției Alba pentru tinerii care participă la Balul Bobocilor: Recomandări pentru o petrecere în siguranță Polițiștii din Alba le-au transmis mai multe recomandări elevilor care urmează să participe la Balul Bobocilor, pentru prevenirea incidentelor și desfășurarea evenimentelor în siguranță. Astfel, polițiștii din Alba transmit că de la începutul acestui an școlar, în cadrul activităților […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Valentina Rădășan, din Alba Iulia, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Un veac înseamnă o adevărată lecție de răbdare”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

29 septembrie 2026

De

Valentina Rădășan, din Alba Iulia, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Un veac înseamnă o adevărată lecție de răbdare” Doamna Valentina Rădășan, din Alba Iulia, a împlinit 100 de ani. Cu această ocazie, femeia a fost sărbătorită de administrația locală. Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, i-a transmis acesteia urări de sănătate și […]

Citește mai mult