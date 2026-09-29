30 septembrie 2026 | Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești

Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești

SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Apuseni continuă lucrările de modernizare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești. Miercuri, 30 septembrie 2026, între orele 09:00 și 17:00, sunt programate lucrări de revizie tehnică la cele două posturi de transformare (400 kVA).

Lucrările la acest obiectiv, în valoare de aproape 14,7 milioane de lei, fără TVA, sunt executate în cadrul contractului „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014–2020 și din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027 (etapa II).

Noua stație de tratare a apei va avea o capacitate de potabilizare de aproximativ 6.000 mc/zi, în condiții de funcționare normală, respectiv de circa 4.200 mc/zi în cazul reviziei tehnice a unei linii.

Modernizarea Stației de Tratare a Apei Mihoiești are ca scop îmbunătățirea calității apei; asigurarea debitelor de apă necesare populației și industriei din zonă, la o calitate și un nivel de siguranță în exploatare corespunzătoare; creșterea capacității echipamentelor stației; reducerea consumului de energie și, bineînțeles, eficientizarea procesului de tratare a apei, se arată într-un comunicat al companiei regionale de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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