VIDEO: SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj” Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut

SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj” Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut, 3-1 cu Corona Brașov

În finala Cupei României la masculin, Corona Brașov – SCM Zalău 1-3 (25-20, 25-27, 14-25, 23-25). În „Alba Blaj” Arena a fost o atmosferă senzațională, cele două finaliste având alături galerii extraordinare, într-un duel fonic la cote înalte.

Al patrulea set a fost unul extraordinar, cu incredibile răsturnări de situații și 11 mingi de set ratate de competitoare. Victoria a fost decisă în urma unei contestații a Zalăului, întrucât în ultimul set, la un moment dat Corona nu a avut 2 români în teren! Asta în setul 4, de la 24-23, deși Corona s-a impus cu 34-32, dar nu a avut 2 jucători autohtoni în teren, astfel că a pierdut prin forfait, o uriașă greșeală, sezizată în urma unei contestații.

SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj” Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut, un 3-1 electrizant cu Corona Brașov, cu un al patrulea set senzațional

SCM Zalău a câștigat în fața Coronei Brașov, desi Brașovul egalase situația la seturi, 2-2, după 34-32! Sălăjenii au contestat însă faptul că pe parcursul setului 4, la 24-23 pentru ei, Brașovul a avut un singur jucător roman pe teren! După verificările video, s-a observat că regula de a avea minimum doi români pe teren fusese,încălcată! În aceste condiții, finalul setului nu a mai contat, iar Zalăul a câștigat cu 3-1, setul 4 la masa verde! Cu 600 de suporteri în spate, care au făcut o atmosferă senzațională, zălăuanii s-au bucurat la final de a șasea Cupă a României. Zece ani trecuseră de la precedentul trofeu câștigat

Corona Brașov a capturat primul parțial, dar apoi gruparea din Sălaj s-a descătușat și a reușit să fie în prim plan, câștigând al doilea set, unul extrem de disputat.

SCM Zalău și-a luat energie din frenezia fanilor care s-au manifestat la cote incandescente, a dominat setul al treilea și preluat conducera extrem de disputat, care a avut un final nebun, cu 4 mingi de set (și 3-1) pentru SCM Zalău și alte 7 (de 2-2) pentru Corona!!!

Duminică, 5 aprilie, „Alba Blaj” Arena este, fără tăgadă, capitala voleiului autohton, cu două meciuri de gală. La fel ca anul trecut, în „Mica Romă” se dispută finalele Cupei României, la masculin și feminin, exact cu aceleași competitoare din 2025.

Se anunță spectacol lângă fileu, la ora 16.00 fiind SCM Zalău – Corona Brașov, iar la ora 19.00, confruntarea mult așteptată de blăjeni, Volei Alba Blaj – Dinamo, gazdele căutând să-și apere trofeul.

