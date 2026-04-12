VIDEO | SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul mobil

SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul mobil

Un bărbat de 66 de ani din Aiud a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce l-ar fi agresat pe un alt bărbat, în vârstă de 62 de ani, și i-ar fi furat telefonul mobil, pe fondul unui conflict legat de o sumă de bani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 aprilie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și furt.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 10 aprilie 2026, bărbatul, în vârstă de 66 de ani, în timp ce se afla la locuința de domiciliu a unui bărbat, în vârstă de 62 de ani, din Aiud, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu acesta privind o sumă de bani, l-ar fi agresat fizic, provocându-i leziuni corporale pentru a căror îngrijire ar fi necesare 4-5 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, în timp ce bărbatul, în vârstă de 62 de ani, se afla într-o altă cameră, bărbatul, în vârstă de 66 de ani, ar fi profitat de neatenția acestuia și i-ar fi sustras telefonul mobil.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și furt.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI