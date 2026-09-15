Reguli dure la Evaluarea Națională 2027: Pregătire săptămânală pentru elevii cu medii sub 7, simulări obligatorii și profesori monitorizați

Anul școlar 2026-2027 ar putea aduce o serie de măsuri suplimentare pentru elevii care se pregătesc de Evaluarea Națională, dar și pentru profesorii care predau la gimnaziu. Ministerul Educației și Cercetării urmărește îmbunătățirea rezultatelor la examene prin intervenții începute cu mult înainte de probele din vară.

Una dintre principalele măsuri vizează elevii din anii terminali care au încheiat anul școlar precedent cu media generală mai mică de 7. Aceștia ar urma să participe săptămânal la activități remediale. În paralel, sunt avute în vedere simulări scrise obligatorii, monitorizarea rezultatelor, asistențe la ore și măsuri de formare și consiliere pentru cadrele didactice.

Pregătire săptămânală pentru elevii cu medii sub 7

Elevii din anii terminali care au obținut o medie generală mai mică de 7 în anul școlar anterior ar urma să intre într-un program de învățare remedială adaptat dificultăților pe care le au.

Activitățile ar urma să fie organizate săptămânal, astfel încât recuperarea materiei să nu fie lăsată pentru ultimele luni dinaintea examenului. În cazul elevilor de clasa a VIII-a, intervenția ar putea începe încă de la debutul anului școlar și ar continua pe parcursul perioadei de pregătire pentru Evaluarea Națională 2027.

Scopul este identificarea din timp a lacunelor și recuperarea treptată a noțiunilor pe care elevii nu le stăpânesc suficient. Rezultatele copiilor ar urma să fie monitorizate pentru ca activitățile suplimentare să poată fi adaptate nevoilor lor.

În același plan sunt incluse măsuri pentru reducerea absenteismului, consilierea elevilor care urmează să susțină examenele naționale și implicarea familiilor în prevenirea rezultatelor școlare slabe și a abandonului.

Elevii din clasele V-VII cu rezultate slabe intră și ei în atenția Ministerului

Recuperarea nu ar urma să înceapă abia în clasa a VIII-a. Ministerul vrea ca problemele la materiile importante pentru Evaluarea Națională să fie identificate încă din anii anteriori de gimnaziu.

Astfel, elevii din clasele V-VII care au obținut medii anuale mai mici de 6 la Limba și literatura română sau Matematică ar urma să beneficieze de activități remediale.

Ideea este ca un elev să nu ajungă în ultimul an de gimnaziu cu lacune acumulate pe parcursul mai multor ani. Cu cât dificultățile sunt depistate mai devreme, cu atât există mai mult timp pentru recuperare înaintea examenului.

Rezultatele obținute pe parcursul gimnaziului ar urma, așadar, să fie utilizate pentru identificarea copiilor care au nevoie de sprijin suplimentar.

Simulări scrise obligatorii înainte de Evaluarea Națională 2027

O altă măsură importantă se referă la testările organizate înaintea examenului. Ministerul are în vedere simulări scrise obligatorii, prin care elevii să se familiarizeze atât cu structura subiectelor, cât și cu standardele de evaluare.

Aceste testări nu ar avea doar rolul de antrenament. Rezultatele ar putea arăta unde există cele mai mari probleme și ce noțiuni trebuie recuperate înaintea examenului propriu-zis.

În funcție de performanțele obținute, școlile ar putea adapta activitățile remediale și pregătirea elevilor. Astfel, intervenția ar putea fi concentrată asupra competențelor care nu sunt suficient dezvoltate.

Este prevăzut și sprijin psihopedagogic pentru elevii din anii terminali. Consilierii școlari ar urma să îi ajute inclusiv în ceea ce privește motivația pentru examen, gestionarea emoțiilor și lipsa de încredere.

Profesorii vor avea asistențe la ore

Planul pentru îmbunătățirea rezultatelor nu îi vizează exclusiv pe elevi. Și activitatea profesorilor ar urma să fie urmărită mai atent.

Directorii, directorii adjuncți și responsabilii comisiilor pentru curriculum ar putea efectua asistențe la ore. Sunt prevăzute și interasistențe, prin care cadrele didactice participă la orele colegilor în cadrul activităților metodice.

Accentul ar urma să fie pus pe dezvoltarea competențelor de lectură și matematică, dar și pe predarea diferențiată. Profesorii ar trebui să adapteze activitățile la nivelul și nevoile elevilor, mai ales în clasele în care există diferențe mari de pregătire.

Cadrele didactice ar putea beneficia și de consiliere pedagogică și programe de formare continuă.

Profesorii ar putea participa la noi programe de formare

O altă direcție urmărită este identificarea nevoilor de pregătire ale cadrelor didactice. Profesorii ar putea participa la cursuri axate pe evaluarea competențelor, activități remediale, predare diferențiată și noi strategii didactice.

O atenție specială ar urma să fie acordată și modului în care profesorii lucrează cu elevii proveniți din medii vulnerabile sau cu cei care prezintă un risc crescut de abandon școlar.

În gimnaziu este avută în vedere și aplicarea standardelor naționale de evaluare. Scopul este reducerea diferențelor foarte mari care pot apărea între modul în care sunt evaluați elevii de la o școală la alta.

Respectarea acestor standarde ar urma să fie verificată inclusiv prin inspecții școlare. În documentele privind măsurile apare și posibilitatea ca nerespectarea standardelor obligatorii să poată avea consecințe disciplinare pentru cadrele didactice.

Absențele elevilor vor fi monitorizate mai atent

Rezultatele slabe la examene pot fi asociate și cu un număr mare de absențe, motiv pentru care Ministerul vrea o monitorizare mai atentă a prezenței elevilor la cursuri.

Familiile ar urma să fie informate atunci când apar probleme, iar în situațiile grave școlile ar putea colabora cu serviciile publice de asistență socială pentru prevenirea abandonului.

Părinții ar urma să fie implicați mai mult în procesul de prevenire a absenteismului și informați cu privire la importanța participării constante la cursuri și a continuării studiilor.

Măsurile sunt importante mai ales în cazul elevilor din anii terminali, unde absențele repetate pot afecta atât pregătirea pentru examen, cât și participarea efectivă la Evaluarea Națională.

Ce alte schimbări sunt pregătite pentru Evaluarea Națională 2027

Ministerul Educației are în vedere și standardizarea evaluării la nivel național, precum și continuarea digitalizării proceselor asociate examenelor.

În planurile prezentate sunt menționate aproximativ 67.000 de noi resurse educaționale digitale și incluzive, care ar urma să poată fi utilizate pentru sprijinirea procesului de învățare.

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sau neurodivergenți sunt prevăzute măsuri adaptate, printre care acordarea unui timp suplimentar și folosirea unor instrumente specifice.

În ceea ce privește admiterea la liceu, a fost menționată și posibilitatea organizării unor examene proprii de către anumite licee pentru o parte dintre locuri. Această componentă trebuie însă tratată separat de măsurile pentru Evaluarea Națională, întrucât cadrul legislativ privind admiterea din 2027 poate suferi modificări.

Măsurile trebuie oficializate înainte să fie aplicate în școli

Pentru părinți și elevi este importantă diferența dintre măsurile aflate în plan și regulile care sunt deja obligatorii. Prezentarea acestor intervenții de către Ministerul Educației nu înseamnă că toate se aplică automat, în această formă, în fiecare școală.

Unitățile de învățământ au nevoie de instrucțiuni și proceduri concrete privind organizarea activităților remediale, simulările suplimentare, asistențele la ore și monitorizarea aplicării standardelor de evaluare.

Prin urmare, elevii care vor susține Evaluarea Națională 2027 și părinții acestora trebuie să urmărească informațiile oficiale transmise de Ministerul Educației și de unitățile de învățământ. Acestea vor stabili forma finală a măsurilor, modul în care vor fi organizate și momentul de la care devin obligatorii.

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