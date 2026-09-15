„Țeapa” „Parc Residence”, la aproape trei ani de la declanșarea insolvenței: Datorii totale de 13 milioane de euro acceptate și înscrise în tabelul definitiv al creanțelor

Dosarul de insolvență al societății „Parc Residence Alpha” SRL Alba Iulia, cunoscut deja drept „Nordis-ul de Alba”, intră într-o nouă etapă la aproape trei ani de la deschiderea procedurii. Firma controlată de Ovidiu Viorel Jidveian a intrat în insolvență pe 1 noiembrie 2023, în baza deciziei Tribunalului Alba, ulterior dosarul fiind strămutat la Tribunalul Specializat Mureș, unde, până acum, s-au acumulat 146 de dosare asociate.

Administratorul judiciar a publicat pe 17 august 2026 tabelul definitiv rectificativ nr. 1 al creanțelor, care stabilește o masă credală totală de 68.802.723 de lei (circa 13 milioane de euro). Suma este împărțită astfel:

– Creanțe garantate: 26.541.000 de lei (38,58% din total) – reprezentând 191 de creditori, în principal cumpărători de apartamente cu ipotecă legală înscrisă în cartea funciară. Cea mai mare creanță garantată acceptată aparține unei societăți comerciale și este de 1.289.538 de lei. Creditorii au revendicat suma totală de 72.085.411 de lei, dar 63% din sumele solicitate au fost respinse de către administratorul judiciar.

– Creanțe chirografare: 41.247.363 de lei (59,95% din total) cu 194 de poziții. Sunt creanțe pentru care nu există impoteci legale înscrise în cartea funciară, dar cumpărătorii de apartamente au documente privind sumele plătite în avans. Creditorii au solicitat doar 31.895.209 de lei creanțe chirografare, dar administratorul judiciar a mai „adăugat” aproape 10 milioane de lei, cel mai probabil acestea fiind transferate la acest capitol din categoria celor „garantate”.

– Creanțe bugetare: 704.804 lei (1,02%), din care 603.918 de lei către ANAF Brașov (Administrația Județeană Alba) și 100.886 de lei către Municipiul Alba Iulia;

– Creanțe salariale: 39.556 lei (0,06%), aparținând unei singure persoane, fostul administrator al firmei Ovidiu Viorel Jidveian;

– Creanțe chirografare subordonate: 270.000 lei – Jidveian Olga, mama lui Ovidiu Jidveian, admisă printr-o hotărâre din 15 iulie 2026.

Procedura nu este, încă, finalizată având în vedere că o familie de creditori a contestat deja tabelul definitiv, dosarul neavând deocamdată un termen alocat. Teoretic, după finalizarea acestei proceduri ar urma demararea reorganizării judiciare a societății. Suma totală a datoriilor contrastează puternic cu cea a activelor imobilizate ale societății, care, potrivit bilanțului aferent anului 2025, se ridică la doar 17.896.685 de lei. Acesta este, practic, valoarea contabilă a tot ce deține firma, respectiv complexul rezidențial din centrul municipiului Alba Iulia format din teren și construcții.

251 de acte materiale de înșelăciune

Ovidiu Jidveian, artizanul țepei uriașe de la Parc Residence Alpha execută, din iulie 2025, o pedeapsă de 5 ani și 9 luni de închisoare, acesta fiind condamnat și la plata unei amenzi penale în valoare de 27.000 de lei. Jidveian a fost condamnat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (251 acte materiale), delapidare cu consecințe deosebit de grave (1.339 acte materiale) și opt fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În esență, avocatul (suspendat din profesie) a fost trimis la închisoare după ce, timp de 5 ani, în perioada 2019 – 2023, a indus în eroare 244 de persoane fizice și juridice în legătură cu vânzarea a 44 de apartamente și opt spații comerciale dintr-un bloc construit în centrul municipiului Alba Iulia prin intermediul societății Parc Residence Alpha SRL.

În total, valoarea însumată a plăților făcute de către persoanele înșelate, se ridică la 33.617.263 de lei și 5.651.242 de euro – echivalentul sumei de 12.375.000 de euro. Cel puțin 8.000.000 de euro este suma care a ajuns în conturile persoanele ale lui Ovidiu Jidveian. Cea mai mare parte a banilor obținuți de Jidveian ar fi fost jucați pe piața bursieră speculativă, prin intermediul unor firme de brokeraj din paradisuri fiscale, cum ar fi Cipru sau Belize, dar și la jocuri de noroc.

Procurorii au analizat circuitul banilor prin conturile avocatului. Astfel, s-a constatat că suma totală încasată de Ovidiu Jidveian în perioada 1 ianuarie 2018 – 1 noiembrie 2023 a fost de 56.807.908,11 de lei. În aceeași perioadă, acesta a primit în conturile în valută sumele de 1.531.998,25 de euro și 272.944,21 de dolari. Faptul că acesta încheia promisiuni de vânzare-cumpărare în faţa unor notari publici a contribuit la instalarea unui sentiment de încredere și de siguranță, clienții considerând că perfectarea tranzacției în fața unui profesionist al dreptului le asigură legalitatea și fiabilitatea investiției. În plus, acesta avea oferte de preț mai mici față de cele de pe piață. Bărbatul de 46 de ani ar putea fi liberat condiționat, dacă respectă toate condițiile din penitenciar, în anul 2028.

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