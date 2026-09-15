Utilaj de aproape 450.000 de lei fără TVA, cumpărat de primăria unei comune din Alba. Cum justifică necesitatea achiziției

Primăria Lopadea Nouă a demarat procedura de achiziție a unui buldoexcavator nou, cu o valoare estimată de aproape 450.000 de lei fără TVA. Anunțul de achizișie a fost publicat luni, 14 septembrie 2026 în Sistemul Electronic de Achziții Publice (SEAP), iar data limită pentru primirea ofertelot este 29 septembrie 2026.

Din documentația tehnică rezultă că utilajul nu este gândit exclusiv ca un simplu echipament pentru lucrări edilitare. Primăria justifică investiția prin necesitatea de a dota Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), dar și prin nevoile curente ale administrației locale. Utilajul ar urma să fie folosit atât pentru gospodărirea comunei, cât și pentru intervenții în caz de urgență.

Ce trebuie să aibă utilajul

Caietul de sarcini stabilește o serie de parametri tehnici minimi. Motorul trebuie să aibă între 74 și 100 CP, iar utilajul trebuie să respecte norma de poluare Stage V. Sunt solicitate minimum patru trepte de viteză înainte și minimum trei pentru deplasarea înapoi. Cupa de încărcare trebuie să aibă între 1 și 1,1 metri cubi, iar cupa de excavare trebuie să aibă o lățime de minimum 600 mm.

Un aspect important este că în documentație aceste cerințe sunt catalogate drept minime și obligatorii. Un ofertant poate propune caracteristici superioare, însă nu poate veni cu o soluție alternativă, iar ofertele care nu respectă cerințele minimale pot fi declarate neconforme.

În caietul de sarcini se mai precizează că utilajul trebuie să fie de generație actuală, să nu fie la final de producție sau de vânzare și să fi fost fabricat cu maximum 12 luni înainte de momentul ofertării, potrivit condițiilor descrise în documentație.

Transport, punere în funcțiune și instruire

Contractantul trebuie să asigure transportul și livrarea, punerea în funcțiune, instruirea operatorului, garanția, service-ul în perioada de garanție și suportul tehnic. În documentație se precizează că livrarea, punerea în funcțiune și instruirea nu trebuie să genereze costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Termenul de livrare este de 60 de zile calendaristice de la emiterea comenzii, iar comanda trebuie emisă de autoritate în maximum 10 zile de la semnarea contractului. Destinația este sediul Primăriei Lopadea Nouă, din localitatea Lopadea Nouă, nr. 282.

Garanție de cel puțin doi ani

Furnizorul trebuie să ofere o garanție tehnică și comercială de minimum 24 de luni. Garanția acoperă componentele, subansamblele, accesoriile și echipamentele livrate împreună cu utilajul, cu excepțiile prevăzute pentru uzura normală și consumabile.

Cerințele merg mai departe. În perioada de garanție, contractantul trebuie să asigure gratuit service-ul, diagnosticarea, reparațiile și înlocuirea pieselor defecte. Intervenția trebuie începută în maximum 48 de ore de la sesizare, iar remedierea unei defecțiuni este prevăzută, în principiu, în maximum 20 de zile calendaristice. Dacă utilajul nu poate fi reparat în termen, documentația prevede posibilitatea punerii la dispoziție a unui utilaj similar sau superior, iar în anumite situații, înlocuirea utilajului cu unul nou.

De ce spune Primăria Lopadea Nouă că are nevoie de utilaj

Justificarea necesității achiziției este amplă. În caz de inundații, incendii sau alunecări de teren, buldoexcavatorul ar putea fi folosit la transportul sacilor cu nisip, materialelor pentru diguri provizorii și la evacuarea aluviunilor. Pentru activitatea obișnuită a comunei, este prevăzut pentru încărcări, descărcări, săpături, întreținerea drumurilor, aleilor, parcărilor și zonelor verzi, precum și pentru nivelarea terenurilor.

Utilajul ar avea și un rol în salubrizare, pentru evacuarea deșeurilor depozitate necorespunzător pe domeniul public și pentru transportarea materialelor de dimensiuni mari. Iarna, primăria prevede folosirea lui pentru încărcarea materialului antiderapant și pentru deszăpezire, inclusiv cu lama de deszăpezire aflată deja în patrimoniul UAT-ului.

Reprezentanții Primăriei Lopadea Nouă susțin că noul utilaj ar crește autonomia administrației în gestionarea drumurilor și spațiilor publice și ar reduce costurile cu închirierea unor utilaje de la terți.

Secțiune Știri sub articolul principal