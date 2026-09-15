Unul din trei tineri din România este șomer. Economist: „Este fără precedent. Vor ieși decrețeii la pensie. Lor cine le va plăti banii?”
Unul din trei tineri din România este șomer. Economist: „Este fără precedent. Vor ieși decrețeii la pensie. Lor cine le va plăti banii?”
Un tânăr din trei din România este șomer, asta arată ultimele statistici ale INS, publicate luni, 14 septembrie 2026. Situația este critică în condițiile în care, în următorii cinci ani vor ieși la pensie pensie 1,3 milioane de oameni, decrețeii. Dacă locul lor nu va fi ocupat, nu va avea cine să le plătească pensiile acelor persoane, a declarat economistul Adrian Negrescu.
„Vorbim de aproape 1.000.000 de oameni care nici măcar nu mai apar în statisticile Institutului de Statistică din România, pentru că au terminat și perioada de șomaj. Pentru ei, practic, nu avem nicio soluție. Pare că politicienii noștri nu suntem capabili să creeze politici publice menite să-i ducă pe oamenii ăștia să muncească.
În orizontul următorilor 5 ani vor ieși la pensie 1,3 milioane de oameni, decrețeii. Iar acești un milion și ceva de tineri ar trebui să le ia locul ca să le plătească pensiile, pentru că altfel nu vom avea din ce să plătim pensiile acestor oameni”, a declarat Negrescu la Antena 3 CNN.
Economistul a descris situația ca una „fără precedent”.
„Pare că nimeni nu se mai interesează de economie în momentul de față. Discutăm despre oameni, despre politică, despre orice, despre inflație, despre creșterea prețului carburanților și de soluțiile pentru a ieși din această problemă economică în care, din păcate, ne-am adâncit. Îngheț total în materie de investiții, de locuri de muncă, de salarii, de tot ceea ce ține de viața noastră de zi cu zi”, a conchis economistul.
Rata de ocupare a populaţiei României, cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani, s-a situat la 68,8%, în trimestrul al doilea din 2026 faţă de primul trimestru, în timp ce rata şomajului a ajuns la 6,8%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare, în perioada de referinţă, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Potrivit sursei citate, în trimestrul II din anul curent, populaţia activă era de 8.229.700 de persoane, din care 7.671.600 de persoane erau ocupate, iar 558.100 de persoane erau în categoria şomeri
De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în intervalul analizat, de 62,7%, în creştere cu 0,1 puncte procentuale, timp în care rata de ocupare a populaţiei din intervalul de vârstă 20 – 64 de ani s-a situat la 68,8%. În context, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (70,9%, faţă de 54,3% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69%, comparativ cu 56,1% în mediul rural)
În acelaşi timp, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) s-a situat la 15,3% în totalul populaţiei active.
Datele INS relevă faptul că, la nivel naţional, rata şomajului a fost de 6,8%, în al doilea trimestru din 2026, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de situaţia consemnată în trimestrul anterior. Ecartul dintre femei şi bărbaţi s-a ridicat la 0,4 puncte procentuale (7% la femei, faţă de 6,6% la bărbaţi), iar pe medii rezidenţiale a fost de 6,1 puncte procentuale (10,1% în mediul rural, faţă de 4% în mediul urban).
Pe grupe de vârstă, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (29,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).
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