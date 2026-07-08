Admitere liceu 2026 | Când încep înscrierile și cum se calculează media de admitere. Criterii de departajare
Admitere liceu 2026 | Când încep înscrierile și cum se calculează media de admitere. Criterii de departajare
După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026, elevii de clasa a VIII-a trebuie să completeze opțiunile în fișele de înscriere la liceu 2026.
Completarea fișelor se face pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, conform calendarului de admitere la liceu în 2026.
Calendar admitere la liceu 2026
Între 12 mai și 12 iunie 2026 au avut loc ședințe cu părinții și elevii pentru a le prezenta procedurile de admitere la liceul și a planului de școlarizare.
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Părinții și elevii au fost informați despre fișele de înscriere la liceu 2026 și despre cum trebuie completate acestea.
Pe 9 iulie 2026, va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.
Apoi, între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu ajutorul diriginților și al părinților.
Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților.
Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.
A doua etapă de repartizare computerizată începe pe 31 iulie 2026 și este rezervată candidaților care nu au prins locuri în prima etapă sau care nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.
Când încep înscrierile la liceu 2026
Elevii claselor a VIII-a trebuie să completeze fișele de opțiuni pentru liceu în format electronic în perioada 13-20 iulie.
După prima repartizare computerizată a candidaților, elevii trebuie să depună între 23 și 28 iulie dosarele de înscriere la liceele unde aceștia au fost repartizați.
Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată a candidaților. Se va afișa în școli lista cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal din județ/municipiul București.
Criterii de departajare pentru admiterea la liceu 2026
Dacă doi candidați obțin aceeași medie de admitere, ei vor fi departajați în baza acestor criterii, în această ordine:
· Media generală de absolvire a claselor V-VIII
· Nota obținută la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale
· Nota obținută la proba de Matematică
· Nota obținută la proba de limbă maternă (unde e cazul).
Dacă toate mediile sunt egale, candidații aflați pe ultimul loc vor fi declarați admiși la aceeași unitate școlară.
Calendar Evaluare Națională la clasa a VIII-a
Elevii de clasa a VIII-a au încheiat cursurile pe 12 iunie 2026. Totodată, ei s-au înscris deja pentru examenul de Evaluare Națională în perioada 10-12 iunie.
Evaluarea Națională 2026 are loc în perioada 22-26 iunie, conform calendarului public în Monitorul Oficial.
Proba de Limba Română se va desfășura pe 22 iunie, iar proba la Matematică este programată pe 24 iunie.
Primele rezultate se vor afișa pe 1 iulie, iar rezultatele finale, de după contestații, pe 8 iulie 2026.
Rezultatele sunt afișare online anonimizat și vor fi disponibile timp de doi ani.
Cum se calculează media de admitere la liceu
Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 se afișează pe 8 iulie, moment în care elevii de clasa a VIII-a vor afla care va fi media lor de admitere la liceu în 2026.
Media de admitere va depinde de notele obținute la Evaluarea Națională. Media de admitere la liceu în 2026 este media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, a notelor obținute la probele de la Evaluare Națională.
În cazul liceelor vocaționale, vor fi luate în considerare și probele de aptitudini.
Totodată, media obținută la Evaluarea Națională 2026 va fi și media de admitere la liceu. Media din clasele V-VIII va conta doar în cazul elevilor cu medii de admitere egale, acolo unde este necesar să se facă departajarea.
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