FOTO | Racordarea la canalizare, obligație legală: controale și măsuri în județul Alba. Campanie comună SC Apa CTTA SA – Garda de Mediu

Racordarea la canalizare, obligație legală: controale și măsuri în județul Alba. Campanie comună SC Apa CTTA SA – Garda de Mediu

În vederea protejării mediului și a asigurării funcționării eficiente a infrastructurii publice de apă uzată, SC Apa CTTA SA Alba și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Alba, vor derula în perioada următoare o acțiune comună de informare și verificare privind respectarea obligației de racordare la sistemul public de canalizare în localitățile unde acesta este disponibil.

În ultimii ani, au fost realizate investiții importante în extinderea rețelelor de canalizare și în construirea stațiilor de epurare, cu fonduri publice și europene (din fonduri europene, în ultimii 10 ani: 472 MILIOANE LEI , iar din fonduri proprii, doar în anul 2025: 7,8 milioane lei, iar în acest an, până în acest moment, 1,6 milioane lei). Pentru ca aceste investiții să își atingă scopul, este esențial ca locuitorii din zonele deservite să se racordeze la rețeaua publică.

Menținerea unor sisteme individuale de colectare sau epurare a apelor uzate în zonele în care există rețea publică poate reduce eficiența sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare și poate genera riscuri pentru mediu, în situațiile în care acestea nu sunt exploatate conform prevederilor legale.

În cadrul acțiunii, reprezentanții SC Apa CTTA SA Alba vor verifica situația racordărilor, atât în municipiile, orașele și comunele în care există deja sistem de canalizare, cât și în localitățile în care au fost realizate noi rețele publice de canalizare, din aria de operare, și vor informa proprietarii cu privire la obligațiile legale care le revin. În paralel, Garda Națională de Mediu va urmări respectarea prevederilor legislației privind protecția mediului și modul de gestionare a apelor uzate, urmând să dispună măsurile legale, dacă în timpul controalelor vor fi constatate neconformități.

Potrivit evidențelor SC Apa CTTA SA Alba, la sfârșitul anului 2025, erau racordați la sistemul de canalizare doar 51,37% dintre locuitorii din zona rurala în care există rețele de canalizare (populație deservită), respectiv 85,32% dintre cetățenii din mediul urban în care exista infrastructură publică de apă uzată.

„Respectarea acestor obligații reprezintă un demers necesar pentru prevenirea poluării și pentru asigurarea unui serviciu public de canalizare funcțional și sustenabil, în beneficiul întregii comunități.

Reamintim că art. 31, alin. 14 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, prevede că: „utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate”, nerespectarea acestei obligații legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 – 4.000 de lei, conform dispozițiilor art. 39, alin. 5 din Legea 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii revin în sarcina Gărzii Naționale de Mediu. (art. 40, alin. 2).

Facem apel către toți proprietarii imobilelor situate în zonele deservite de sistemul public de canalizare să își îndeplinească obligațiile legale și să contribuie la protejarea mediului, la sănătatea comunității și la utilizarea eficientă a investițiilor realizate în infrastructura publică.

Respectarea acestor obligații reprezintă un demers necesar pentru prevenirea poluării și pentru asigurarea unui serviciu public de canalizare funcțional și sustenabil, în beneficiul întregii comunități”, se arată într-un comunicat de presă al companiei SC Apa CTTA SA.

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