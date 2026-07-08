Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eșec în optimile de finală ale turneului găzduit de Bastad (Suedia)

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

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Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eșec în optimile de finală ale turneului găzduit de Bastad (Suedia)

Miriam Bulgaru a părăsit turneul de tenis de câmp challenger de la Bastad (Suedia) în faza optimilor de finală.

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Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia (27 de ani, 248 WTA)  a suferit un eșec miercuri, 8 iulie 2026, la prânz.

Albaiulianca a fost învinsă în minimum de seturi de o jucătoare din Spania.

Este vorba de Leyre Romero Gormaz (24 de ani, 143 WTA).

Sportiva iberică s-a impus cu 6-3, 6-3 la capătul unui meci care a durat o oră și 26 de minute.

foto: arhivă

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