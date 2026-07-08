Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eșec în optimile de finală ale turneului găzduit de Bastad (Suedia)
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eșec în optimile de finală ale turneului găzduit de Bastad (Suedia)
Miriam Bulgaru a părăsit turneul de tenis de câmp challenger de la Bastad (Suedia) în faza optimilor de finală.
Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia (27 de ani, 248 WTA) a suferit un eșec miercuri, 8 iulie 2026, la prânz.
Albaiulianca a fost învinsă în minimum de seturi de o jucătoare din Spania.
Este vorba de Leyre Romero Gormaz (24 de ani, 143 WTA).
Sportiva iberică s-a impus cu 6-3, 6-3 la capătul unui meci care a durat o oră și 26 de minute.
foto: arhivă
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