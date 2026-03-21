VIDEO | ,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri, olărit, concerte și poze cu Regina Mierii, printre activități

,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri, olărit, concerte și poze cu Regina Mierii, printre activități

,,Mica Romă” a devenit capitala mierii, timp de două zile, mai exact 21 și 22 martie 2026. Cu această ocazie, Sărbătoarea Mierii a ajuns la ediția a 16-a și promite două zile pline de activități, conferințe și momente speciale, organizate în Parcul Avram Iancu din Blaj.

Ele vor fi dedicate atât pasionaților de apicultură, pasionaților de miere, cât și familiilor cu copii, care se vor putea bucura de diferite activități atractive, și desigur, de multe bunătățuri dulci.

Am pus Blajul pe harta europeană a târgurilor apicole

„Suntem la a XVI-a ediție, ne mândrim că am pus Blajul pe harta europeană a târgurilor apicole și că am reușit să devenim cel mai mare târg apicol din România. Este important că am avut sprijinul Primăriei Blaj și al Consiliului Județean. Încercăm să combinăm tradiția în apicultură cu tradiția istorică a Transilvaniei. Avem peste 150 de expozanți, jumătate fiind dedicați apicultorilor. Cealaltă jumătate este dedicată produselor din miere, din zona Alba și din zona Transilvaniei, dar sunt expozanți și cu dulciuri, și multe altele”, a explicat, printre altele, Alina Mateș, APIDAVA, organizatoare Sărbătoarea Mierii 2026.

Ce spune primarul din Blaj despre a XVI-a ediție Sărbătoarea Mierii

„Suntem la a XVI-a ediție, vremea este bună. Le spunem tuturor celor care au venit la Blaj un «bine ați venit», încercăm să fim niște gazde primitoare, ca de obicei. Acest târg nu își pierde din prestanță și vizibilitate. Oamenii sunt încă interesați în număr foarte mare. Încercăm să-i facem pe cei care ajung pe meleagurile noastre să se simtă bine. Sunt aproximativ 150 de prezentatori de standuri. Numărul celor care participă o să fie foarte mare, dacă vremea permite”, au fost câteva dintre cuvintele edilului din Blaj, Gheorghe Rotar, la începutul evenimentului.

Regina Mierii, alături de Regina Pădurii și Regina Florilor

Regina Mierii, alături de Regina Pădurii și Regina Florilor, vor putea fi întâlnite în perioada celor două zile, pentru poze, zâmbete și voie bună, în Piața 1848 din Blaj.

Cele trei personaje de poveste vor putea fi întâlnite și mâine, la deschiderea Sărbătorii Mierii, dar și pe tot parcursul zilei în Piața 1848 din Blaj, unde vă vor aștepta cu zâmbete și voie bună. Iar vestea cea mai frumoasă este că veți putea face fotografii alături de ele, au mai transmis organizatorii.

,,Anual în luna martie Blajul se transformă în capitala apicultorilor găzduind cel mai mare târg de profil din România cu expozanți din țară și străinătate”, au transmis organizatorii.

Program Sărbătoarea Mierii 2026

Sâmbătă, 21 Martie 2026

Deschiderea oficială a Târgului – ora 11:00.

Dăm startul cu Ansamblul „Valea Târnavelor”, Dansul Albinuțelor și creații florale unicat. În plus, creațiile florale unicat prind viață pe scenă și în defilare prin Piața 1848, moment perfect pentru fotografii cu modelele.

Ateliere de meșteșuguri tradiționale – ora 11:00

Țesut, olărit, arte plastice și arte decorative – Centrul de Cultură „Augustin Bena”

Spectacol folcloric – ora 15:00

Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Ansamblul „Valea Târnavelor” și Clasa de suflători a Palatului Cultural Blaj.

Concert LORA – ora 18:30

În deschidere: Trupa Antheia Imperialis, DJ George Vasinc, Paul Berghean, Iris Iasc, Isabel Albu, Ioana Pleșa, Georgiana Zbutea și Alexandra Sălcudean

Duminică, 22 martie:

Dansuri sportive și societate & Zumba – ora 11:00.

Teatrul de păpuși „Prichindel” – ora 12:30.

„Atelier de povești” – pentru cei mici – ora 13:15.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI