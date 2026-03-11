VIDEO | Sara Kiss, o tânără din Aiud, a obținut 4 cuțite în emisiunea ,,Chefi la cuțite”: A impresionat jurații cu un preparat spectaculos

Sara Kiss, o tânără din Aiud, a obținut 4 cuțite în emisiunea ,,Chefi la cuțite”: A impresionat jurații cu un preparat deosebit

Sara Kiss, 22 de ani, bucătăreasă din Cluj-Napoca,originară din Aiud, i-a impresionat pe chefi cu un fondue de parmezan cu ciuperci și gălbenuș de ou crispy. Preparatul său i-a adus 4 cuțite.

Emoționată de reacția juraților, concurenta a izbucnit în lacrimi de fericire. Preparatul său i-a adus 4 cuțite.

Sara le-a transmis: „Pasiunea de a găti a început de mică. Găteam din tot ce găseam prin grădină. Sara cea mică niciodată nu s-ar fi gândit că o să ajungă vreodată într-un asemenea punct. Sunt mândră că am putut să fac asta”.

,,O farfurie făcută bine, simplă și chiar gustoasă”, a spus unul dintre jurați.

