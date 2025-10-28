VIDEO | Sandu Roșca, din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025: ,,Am potcovit caii și la armată”
Ediția a 21-a a manifestării „Tropote în Țara Vinului”, desfășurată pe data de 26 octombrie, la Micești, nu ar fi fost completă fără veteranul probei de tracțiune, Sandu Roșca din Pâclișa.
Ziarul Unirea a discutat cu bărbatul, în vârstă de 74 de ani, despre iubirea acestuia pentru cai. De la cât de greu este să îngrijești aceste animale, până la beneficiile și lucrurile pe care ei ți le aduc.
O viață trăită alături de cai
Sandu Roșca recunoaște că de la o vârstă foarte fragedă el a început să iubească caii, mai exact, de când avea doar 7-8 ani. Părinții săi au avut grijă de animale, iar această tradiție au dat-o mai departe și pentru bărbat. De atunci, până în prezent, nu au existat momente în viața acestuia în care să nu aibă cai. ,,I-am avut toată suita de băiet. Am potcovit caii chiar și la armată”, a povestit vârstnicul.
El a continuat prin a spune că un cal are foarte multe trebuințe, mai ales în jurul unei gospodării. De la arat diferite parcele, pășuni sau chiar și grădini, până la mutarea gunoiului în diferite zone, calul ajută. Totuși, Sandu Roșca recunoaște că un cal este foarte greu de îngrijit, deoarece necesită timp, mai ales în ziua de astăzi.
Cu toate acestea, bărbatul este mulțumit deoarece caii reușesc să îi aducă o sursă de venit în plus. Cu toate că sunt doar câțiva ,,bănuți” în plus, el este mulțumit de aceștia.
Sandu Roșca a participat în repetate rânduri la evenimentul „Tropote în Țara Vinului”, iar în trecut, a reușit să și câștige anumite premii. ,,Calul de atunci avea 2.000 de kilograme, nu ca cel de acum”, a încheiat iubitorul de cai.
