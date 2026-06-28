28 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri acționează astăzi, duminică, 28 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
28 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba
COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea meteorologică Cod Roșu pentru județul Alba, privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic deosebit de accentuat. Perioada de valabilitate este: 28 iunie, ora 10:00 – 1 […]
Unde se vor susține în Alba testările pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, de la 1 iulie 2026
Unde se vor susține în Alba testările pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, de la 1 iulie 2026 Începând cu data de 1 iulie 2026, testările privind cunoașterea regulilor de circulație, necesare pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, NU se mai susțin la Serviciul Rutier Alba, a […]
Bărbați din Alba Iulia, cu „alcool la bord” pe DN1, respectiv Bulevardul Încoronării: Ce alcoolemie aveau
Bărbați din Alba Iulia, cu „alcool la bord” pe DN1, respectiv Bulevardul Încoronării: Ce alcoolemie aveau Doi bărbați din Alba Iulia au fost scoși din trafic după ce au fost depistați conducând băuți pe DN1, respectiv pe Bulevardul Încoronării din municipiul-reședință de județ. Sâmbătă, 27 iunie 2026, în jurul orei 07.20, polițiștii Biroului Drumuri Naționale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Perlele la Evaluarea Națională 2026: „Avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc”. Cele mai amuzante răspunsuri date de elevi la proba de Limba și literatura română
Perlele la Evaluarea Națională 2026: „Avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc”. Cele mai amuzante...
VIDEO | Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA
Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA Salvatorii din...
Știrea Zilei
VIDEO | Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău
Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău Decathlonul Dacic...
VIDEO | Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut, apoi fără permis la volan
Bărbat de 39 de ani, din Daia Română, REȚINUT după două opriri în trafic în aceeași zi: Mai întâi băut,...
Curier Județean
28 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii...
28 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba
COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...