VIDEO | Românii scot tot mai mulți bani din buzunare la pompă: Motorina premium a depășit pragul de 11 lei la o benzinărie din Alba

Bogdan Ilea

Prețul carburanților se află într-o continuă creștere din cauza situației geopolitice. Astfel, românii sunt nevoiți să scoată din ce în ce mai mulți bani atunci când ajung la pompă pentru a-și alimenta mașina.

Preț motorină și bezină la OMV Alba Iulia:

Astăzi, 31 martie 2026, la o benzinărie OMV din Alba Iulia prețurile sunt următoarele: 

  • Diesel: 10.51 lei
  • Diesel Premium: 11.07
  • Benzină: 9.46 lei 
  • Benzină Plus: 10.19 lei

Precedenta majorare de preț a avut loc sâmbătă, 28 martie 2026, pentru 16-a oară de la începutul războiului din Iran.

În acest context, coaliția de guvernare a decis constituirea unui grup de lucru care să vină cu soluții pentru diminuarea efectelor crizei carburanților. Prima măsură analizată vizează reducerea accizei, în special în cazul motorinei, acolo unde majorările de preț au fost cele mai accentuate.

Potrivit unor informații apărute în presă, este luată în calcul o scădere inițială a accizei cu 10%, urmată de eventuale reduceri suplimentare de câte 5% în situația în care prețul petrolului va mai crește cu 5%. Acest mecanism ar urma să fie aplicat la fiecare nouă scumpire semnificativă.

