VIDEO | Românca Natalie Musteață, câștigătoare la Oscar 2026: „Two People Exchanging Saliva”, producția care i-a adus râvnitul premiu

Cineasta de origine română Natalie Musteață a obținut, duminică seara, Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live-action, în cadrul unei gale marcate de succesul marilor producții hollywoodiene „One Battle After Another” și „Sinners”.

Într-o situație extrem de rară, Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj live-action a fost împărțit la gala din 2026 între producția Netflix „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”, o producție Canal+/The New Yorker în regia lui Musteață și a lui Alexandre Singh, partenerul ei, conform HotNews.

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a anunțat că aceste scurtmetraje au fost „la egalitate” în condițiile în care peste 10.000 de membri ai săi au drept de vot. Însă numărul celor care au votat la categoria pentru cel mai bun scurtmetraj a fost probabil semnificativ mai mic de atât.

„Într-o societate în care sărutul se pedepsește cu moartea, iar oamenii plătesc pentru lucruri primind palme peste față, Angine, o femeie nefericită, face cumpărături compulsiv într-un magazin universal. Acolo, devine fascinată de o vânzătoare jucăușă. În ciuda interdicției de a săruta, cele două se apropie, stârnind suspiciunile unui coleg gelos”, afirmă descrierea de pe IMDb a scurtmetrajului lui Musteață și Singh.

Povestea filmului în limba franceză este plasată într-o lume distopică și nu se referă la vreo țară anume. Filmul poate fi văzut integral, gratuit, pe YouTube:

Potrivit site-ului specializat în cinema Urban.ro, Musteață și-a construit cariera în Statele Unite după ce s-a născut în România. Ea trăiește și lucrează astăzi la New York.

Înainte de a face film, Musteață a fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană. Are un doctorat în istoria artei și a lucrat ani de zile în mediul academic și muzeal, organizând expoziții și studiind relația dintre artă, limbaj și societate.

„Această formație se reflectă și în cinema-ul ei. Filmele pe care le realizează sunt puternic influențate de arta conceptuală, iar universurile pe care le construiește au adesea reguli aproape filosofice, menite să provoace spectatorul să se întrebe cât de fragile sunt normele pe care le considerăm firești”, subliniază Urban.ro.

Scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”a avut premiera la Telluride Film Festival, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, și a atras rapid atenția criticilor prin amestecul său de distopie, umor absurd și comentariu social.

De acolo, filmul a continuat să circule prin festivaluri internaționale, până când a ajuns pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscar.

16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat în pandemia de COVID-19

16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat Data de 16 martie 2020 rămâne în memoria colectivă drept un moment care a schimbat viața cotidiană a românilor. În urmă cu șase ani, președintele Klaus Iohannis semna actul oficial prin care România intra, pentru prima […]

,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri". Recomandările DNSC atunci când folosim rețelele Wi-Fi publice

,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri". Recomandările DNSC atunci când folosim rețelele Wi-Fi publice Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că rețelele Wi-Fi publice sau necunoscute pot ascunde riscuri serioase pentru siguranța datelor personale, de la parole și mesaje private până la […]

Schimbări majore la Codul Rutier. Amenzile ar putea fi plătite direct la polițiști, iar unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres

Schimbări majore la Codul Rutier. Amenzile ar putea fi plătite direct la polițiști, iar unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres Noi reguli pentru şoferi ar putea fi adoptate în curând. Amenzile de circulaţie vor putea fi plătite, din nou poliţistului, pe loc. În plus, tinerii de 16 ani care […]

