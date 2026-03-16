VIDEO | Românca Natalie Musteață, câștigătoare la Oscar 2026: „Two People Exchanging Saliva”, producția care i-a adus râvnitul premiu
Cineasta de origine română Natalie Musteață a obținut, duminică seara, Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live-action, în cadrul unei gale marcate de succesul marilor producții hollywoodiene „One Battle After Another” și „Sinners”.
Într-o situație extrem de rară, Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj live-action a fost împărțit la gala din 2026 între producția Netflix „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”, o producție Canal+/The New Yorker în regia lui Musteață și a lui Alexandre Singh, partenerul ei, conform HotNews.
Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a anunțat că aceste scurtmetraje au fost „la egalitate” în condițiile în care peste 10.000 de membri ai săi au drept de vot. Însă numărul celor care au votat la categoria pentru cel mai bun scurtmetraj a fost probabil semnificativ mai mic de atât.
„Într-o societate în care sărutul se pedepsește cu moartea, iar oamenii plătesc pentru lucruri primind palme peste față, Angine, o femeie nefericită, face cumpărături compulsiv într-un magazin universal. Acolo, devine fascinată de o vânzătoare jucăușă. În ciuda interdicției de a săruta, cele două se apropie, stârnind suspiciunile unui coleg gelos”, afirmă descrierea de pe IMDb a scurtmetrajului lui Musteață și Singh.
Povestea filmului în limba franceză este plasată într-o lume distopică și nu se referă la vreo țară anume. Filmul poate fi văzut integral, gratuit, pe YouTube:
Potrivit site-ului specializat în cinema Urban.ro, Musteață și-a construit cariera în Statele Unite după ce s-a născut în România. Ea trăiește și lucrează astăzi la New York.
Înainte de a face film, Musteață a fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană. Are un doctorat în istoria artei și a lucrat ani de zile în mediul academic și muzeal, organizând expoziții și studiind relația dintre artă, limbaj și societate.
„Această formație se reflectă și în cinema-ul ei. Filmele pe care le realizează sunt puternic influențate de arta conceptuală, iar universurile pe care le construiește au adesea reguli aproape filosofice, menite să provoace spectatorul să se întrebe cât de fragile sunt normele pe care le considerăm firești”, subliniază Urban.ro.
Scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”a avut premiera la Telluride Film Festival, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, și a atras rapid atenția criticilor prin amestecul său de distopie, umor absurd și comentariu social.
De acolo, filmul a continuat să circule prin festivaluri internaționale, până când a ajuns pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscar.
