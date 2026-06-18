ACCIDENT rutier pe DJ 107M, localitatea Măgina: Un autoturism ar fi lovit un parapet

Un autoturism ar fi lovit un parapet pe DJ 107M, în satul Măgina, joi, 18 iunie 2026. Pompierii din Aiud intervin pentru asigurarea măsurilor specifice.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Sat. Magina, DJ 107M.

Este vorba despre un autoturism care ar fi lovit un parapet, fara persoane încarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

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