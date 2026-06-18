Premierul desemnat, Adrian Veștea, a amânat depunerea listei de miniștri: PSD continuă să analizeze dacă intră la guvernare
Premierul desemnat, Adrian Veștea, a amânat depunerea listei de miniștri: PSD continuă să analizeze dacă intră la guvernare
Premierul desemnat Adrian Veștea nu va depune nici azi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din viitorul Cabinet, notează Spotmedia.
Este a doua zi in care Veștea promite că depune documentele, însă nu face acest lucru.
Potrivit surselor citate, Veștea tot nu are voturile necesare pentru învestire și continuă să negocieze. A avut discuții până târziu în noapte cu cei de la PSD, iar Sorin Grindeanu și Adrian Veștea încă nu sunt siguri dacă guvernul trece sau nu, mai notează sursa citată.
Social democrații s-au reunit azi în ședință, Iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că decizia PSD cu privire la formarea unei majorități se va mai lăsa așteptată. PSD va avea o ședință duminică, în aceeași zi cu Congresul extraordinar al PNL, pentru a decide dacă susține viitorul cabinet.
Până acum, liberalii conduși de Ilie Bolojan au decis să nu susțină viitorul Cabinet. De asemenea, USR, UDMR, AUR și SOS au anunțat că nu vor vota Guvernul Veștea. Există însă o aripă din AUR, a deputatului Mohammad Murad, care l-ar susține.
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