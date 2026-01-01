VIDEO | Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe vârf

Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe vârf

Un grup de aiudeni și-au petrecut noaptea dintre ani într-un mod cu totul inedit, pe Piatra Secului, una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din județ, dar și din țară.

Pentru echipa ,,Jurnal de drumeţii” este al patrulea an consecutiv când sărbătoresc Anul Nou pe Piatra Secului. Nici frigul de afară sau zăpada nu i-a oprit să își atingă obiectivul, iar ora 24.00 i-a prins pe vârful muntelui.

,,Afară erau minus zece grade, iar vântul scădea temperatura resimțită cu câteva grade. În sat domnea liniștea. Nici câinii nu ieșiseră afară. Gerul cuprindea muntele și ne punea la încercare hotărârea.

Poteca era acoperită cu gheață, așa că ne-am pus crampoanele. Zăpada scârțâia sub bocanci de se auzea până jos in sat. Aerul rece ne pătrundea în nări. Fiecare pas cerea atenție.

Poteca înghețată nu iartă greșelile. Totuși, fiecare pas ne apropia de vârful dorit. Este al patrulea an consecutiv în care echipa Jurnal de drumeţii sărbătorește Anul Nou pe Piatra Secuiului”, a scris unul dintre membrii grupului pe Facebook.

Piatra Secuiului este unul dintre cei mai vizitați munţi din România în ultimii ani, datorită priveliștilor sale spectaculoase și a abundenței obiectivelor turistice în zonă. Unicitatea Pietrei Secuiului atrage vizitatori din întreaga lume, deoarece oferă natură, cultură, istorie, legende, aventură, trasee, relaxare şi, mai presus de toate, linişte.

