VIDEO | Recomandări pentru o vacanță de Paște 2026 în siguranță a preșcolarilor și elevilor, din partea IPJ Alba: „Dacă aveți o urgență, apelați fără ezitare numărul unic 112!”

Recomandări pentru o vacanță de Paște 2026 în siguranță a preșcolarilor și elevilor, din partea IPJ Alba: „Dacă aveți o urgență, apelați fără ezitare numărul unic 112!"

Inspectoratul de Poliției Județean Alba a transmis, marți, 7 aprilie 2026 o serie de recomandări pentru o vacanță de Paște 2026 în siguranță a preșcolarilor și elevilor din județ. 

„Dragi elevi, vacanța de Paște și-a intrat în drepturi, iar voi vă bucurați de momentul vostru de respiro, de ieșirile cu prietenii și de clipele petrecute în familie. Din inima Cetății Alba Carolina, vrem să vă transmitem un gând bun și câteva sfaturi pentru o vacanță în siguranță.

Dacă folosiți bicicleta, trotineta sau rolele, purtați echipamentul de protecție și evitați zonele aglomerate. Vă sfătuim să vă plimbați doar în locurile permise. Dacă sunteți pietoni, traversați drumul doar prin locurile marcate și asigurați-vă de fiecare dată, chiar și atunci când aveți prioritate.

Vacanța înseamnă noi interacțiuni, dar cele mai sigure rămân cele din familie sau din cercul vostru de încredere. Nu acceptați să ieșiți la o plimbare cu o persoană pe care ați cunoscut-o pe o rețea de socializare! Nu vă încredeți în oamenii din spatele ecranelor și nu postați tot ceea ce faceți!

Dacă anumite lucruri vă neliniștesc sau observați ceva ce nu vi se pare în regulă, discutați imediat cu unul dintre părinți sau cu un adult în care aveți încredere. Dacă aveți o urgență, apelați fără ezitare numărul unic 112! Zâmbiți alături de cei dragi, creați amintiri frumoase și bucurați-vă de o vacanță liniștită!”, se arată în mesajul amintit.

video: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

