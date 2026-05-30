INCENDIU la Ampoița: Arde o anexă gospodărească. Intervin pompierii din Alba Iulia

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 11.30, la Ampoița, unde a luat foc o anexă gospodărească.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Ampoița, pe strada Principală.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 15mp.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Foto: arhivă

