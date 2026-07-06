Program actualizat de furnizare a apei potabile în 5 localități din Alba: Anunțul de ultimă oră al companiei SC APA CTTA SA Alba

Pompierii din Alba, în prima linie a misiunilor din Republica Franceză: Opt salvatori din județ luptă împotriva incendiilor de vegetație Opt salvatori de la ISU Alba participă în prima linie a misiunilor din Franța pentru stingerea incendiilor de pădure. Misiunile desfășurate de pompierii români au fost de o complexitate ridicată. Aceștia au intervenit direct pentru […]