Curier Județean

Program actualizat de furnizare a apei potabile în 5 localități din Alba: Anunțul de ultimă oră al companiei SC APA CTTA SA Alba

Ioana Oprean

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Program actualizat de furnizare a apei potabile în 5 localități din Alba: Anunțul de ultimă oră al companiei SC APA CTTA SA Alba

Compania regională de apă SC APA CTTA SA Alba a făcut, în seara zilei de duminică, 5 iulie 2026, un anunț important privind programul de furnizare a apei potabile în 5 localități din județ. 

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„Având în vedere temperaturile ridicate prognozate și consumul crescut de apă potabilă din această perioadă, utilizată și în alte scopuri, în special în agricultură, SC APA CTTA SA Alba, de comun acord cu primăriile localităților afectate, a reactualizat programul temporar de furnizare a apei potabile, în scopul refacerii rezervei de apă din rezervoarele de înmagazinare, astfel: 06.00 – 10.00 și 18.00 – 22.00 localitățile: Straja, Berghin, Ghirbom, Henig, Ohaba.

Chiar și în timpul programului de furnizare, în zonele înalte se pot înregistra probleme de presiune scăzută sau chiar lipsa apei potabile, în funcție de nivelul de consum din fiecare localitate în parte. Subliniem faptul că programul temporar de furnizare a apei potabile va fi actualizat ori de câte ori situația o va impune!

La reluarea furnizării apei potabile este posibil să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer. Menționăm că, la solicitarea primăriilor, pot fi amplasate rezervoare mobile de apă potabilă în localitățile afectate.

Vă rugăm să utilizați apa în mod responsabil și să evitați risipa, atât pentru ca apa să ajungă și la alți consumatori, cât mai ales pentru a permite refacerea rezervelor și menținerea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă!”, a transmis compania regională de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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